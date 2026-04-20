"Сердце бьётся быстрее": фанаты ликуют - до релиза GTA 6 осталось семь месяцев

Ожидание Grand Theft Auto VI выходит на эмоциональный пик: до предполагаемого релиза осталось всего семь месяцев. Для миллионов игроков это не просто цифра, а долгожданный рубеж, который делает мечту о запуске игры ощутимо ближе.

В сети царит смесь восторга и тревоги. Одни фанаты признаются, что от одной мысли о новых трейлерах и деталях у них «перехватывает дыхание», другие — с осторожностью напоминают о прошлых переносах. Тем не менее, общее настроение остаётся приподнятым: каждый новый день воспринимается как шаг к одному из главных релизов десятилетия.

Молчание Rockstar Games лишь подогревает эмоции. Отсутствие свежих новостей заставляет игроков строить теории и ждать любого намёка — будь то скриншоты, геймплей или открытие предзаказов. Сообщество буквально живёт ожиданием.

Впрочем, опасения никуда не исчезли. История с переносами, как это было с Red Dead Redemption 2, заставляет часть аудитории держать кулаки и не спешить с окончательными выводами.

Теперь взгляды прикованы к ближайшему отчёту Take-Two Interactive. Если он пройдёт без сюрпризов, надежда на релиз в срок только окрепнет. А пока фанаты продолжают считать дни — с волнением, надеждой и всё нарастающим ажиотажем.