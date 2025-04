Шоураннер The Last of Us: "GTA 6 будет самым популярным творением в истории"

В интервью порталу Variety создатель шоу The Last of Us Крэйг Мэйзин высказался о длительных сроках создания фильмов, сериалов и игр. Он заявил, что ожидания фанатов в разных медиа растут с каждым годом, и создатели произведений тратят уйму времени, чтобы оправдать ожидания. Зато на выходе иной раз получаются хиты на все времена, и одним из таких Мэйзин заранее считает Grand Theft Auto 6.

Я думаю, Голливуд будет очень внимательно следить за тем, что произойдет с Grand Theft Auto 6 этой осенью. Я просто рискну и скажу, что GTA 6 станет самым продаваемым медиа-продуктом за всю историю — если не считать Библию. Я имею в виду среди кинематографических медиа любого рода.

По мнению Мэйзина, зрители и игроки привыкли к ручному, сверхвнимательному подходу к созданию произведений, помноженному на масштаб. В итоге игры становятся больше, эпизоды сериалов становятся больше похожими на фильмы, и в итоге авторы тратят больше времени на разработку.