Шоураннер The Last of Us: "GTA 6 будет самым популярным творением в истории"

В интервью порталу Variety создатель шоу The Last of Us Крэйг Мэйзин высказался о длительных сроках создания фильмов, сериалов и игр. Он заявил, что ожидания фанатов в разных медиа растут с каждым годом, и создатели произведений тратят уйму времени, чтобы оправдать ожидания. Зато на выходе иной раз получаются хиты на все времена, и одним из таких Мэйзин заранее считает Grand Theft Auto 6.
Я думаю, Голливуд будет очень внимательно следить за тем, что произойдет с Grand Theft Auto 6 этой осенью. Я просто рискну и скажу, что GTA 6 станет самым продаваемым медиа-продуктом за всю историю — если не считать Библию. Я имею в виду среди кинематографических медиа любого рода.
По мнению Мэйзина, зрители и игроки привыкли к ручному, сверхвнимательному подходу к созданию произведений, помноженному на масштаб. В итоге игры становятся больше, эпизоды сериалов становятся больше похожими на фильмы, и в итоге авторы тратят больше времени на разработку.
Чё за нелепый прогрев пошёл?
Почему нелепый? Сектанты Рокстаров дуреют с такой прикормки
Ну да, для них может и не нелепо. Но со стороны именно так и выглядит. )
The Autism in us
Grand Theft Auto 6 будет великой игрой, раскачает игровую индустрию. Как же вы за**али... Пускай в начале этот долгострой выйдет, и не станет переизданием Grand Theft Auto 5. А то смотря на успехи кокстар с GTA V и то как хомячки покупают этот кал на новых консолях. Возникает ощущение что вместо "прорыва" мы увидим GTA V с новой картой, и немного подтянутой графикой до уровня модов.
Да опять будут покатушки на машинах и пострелушки, просто в этот раз по карте с Вайс-Сити. Не то, чтобы мне это не нравится, но это явно будет не что-то революционное
А я бы хотел всё таки дождаться,хотя бы в этой жизни,хороший ремейк,ну или ремастер гта 4,но догадываюсь,что это пустая затея.....
Мнение петуха забыли спросить.
Получается ГТА 7 уже будет калом по его словам?
А что ГТА 7 выходит раньше ГТА 6?
Ты уже к этому времени будешь на пенсии, они по десятилетиями с играми тянут, её 7 часть фиг дождёшься.
Ну на самом деле если отбросить пафос, то сложно с его словами не согласиться - думаю GTA 6 очень много рекордов по продажам побьет
Ладно-ладно, Atomic Heart 2 они конечно не побьют! Там же близняшки будут и песни Пугачевой - сразу плюс 50 миллионов к продажам
Оу, какая тонкая ирония...
Если напихают туда меньшинств и ещё днище какое - точно станет Самым большим разочарованием! ))))
GTA 6 выйдет таким же мусором как и GTA 5
сказал тот кто не сможет наверняка её себе позволить купить на плойке )))
Дело в том пятёрку тоже так же нахваливали и такие кенты как ты несли бред, по итогу она вышла мусором для самых маленьких
Ну ГТА 6 часть рассчитана на детей основная аудитория игр на это и рассчитана
Спорное заявление, что игры рассчитаны только на пи&дюков
Успех GTAVI неоправданно раздут, нужно быть реалистами, небольшая карта, посредственный сюжет и общая схожесть с GTAV, не дают возможности GTAVI стать лучшим продуктом в истории. Интересный и запоминающийся гейм дизайн, свобода действий это есть и останется главной фишкой игр серии GTA.
Где ты там "небольшую карту" увидел, слоупок?)) Играл уже?
Свобода действий ? у них все игры линейные, по за сюжетом не всчёт
Ну посмотрим, посмотрим.
бояре нервно ёрзают на стуле, яростно минусуя всех и вся )))
Ну, видимо не все. Мне, например пох*
Мне тоже.Я лично планирую на Ютубе проходить)
Люди не играют, люди давно смотрят на ютабчике это бумеры синдромом утёнка до сих пор любят жмакать кнопочки, представляя себя вместо ГГ , как там называется онанирование, ой извините погружение 😆
Ну ГТА 6 да, в отличии от вашего трешачка. А чё он сказать-то хотел все и без него это знали или надо было свой убогий сериал попиарить?
О, а вот и дельный коммент. Хорошая мысль.
Ща каждая собака обязательно отщипнёт немного вкусного хайпа, бесплатное промо на горячей теме. Тем более, что присосавшиеся ничем не рискуют, а профит есть.
А вообще это всё похоже на круговую дрочку 😁 В принципе GTA 6 может и не выходить. Денег на нём уже заработали немало.