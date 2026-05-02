Штраус Зельник, глава Take-Two, рассказал о беспрецедентном давлении вокруг релиза GTA VI

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник признался, что подготовка к релизу Grand Theft Auto VI сопровождается колоссальным напряжением. По его словам, нервозность сопровождает любой запуск, но в данном конкретном случае давление в разы выше. На конференции Interactive Innovation Зельник подчеркнул, что страх — это неизменная составляющая индустрии развлечений.
«Я крайне переживаю по поводу каждого нашего релиза, просто в этот раз умножьте это чувство на миллиард», — заявил он.
Зельник уверен, что отсутствие волнения — тревожный сигнал для профессионала: как только творец перестает бояться провала, ему пора уходить из профессии. По его мнению, излишняя самоуверенность до реального триумфа — верный путь к ошибке:
«Думаю, в тот момент, когда вы перестаете испытывать этот страх, вам лучше поискать другую работу... Потому что, если вы заявляете об успехе до того, как достигли его, вы, скорее всего, ошибаетесь», — считает CEO.
Тем не менее, несмотря на давление, CEO сохраняет оптимизм, полагаясь на уникальный коллектив, работающий в студиях компании Take-Two. Его стратегия успеха заключается в том, чтобы найти лучших специалистов и дать им полный карт-бланш вместе с неограниченными ресурсами — финансовыми, творческими, техническими и человеческими — для реализации их призвания.
Зельник подытожил, что залогом триумфа является баланс между искусством и бизнесом: пока разработчики творят, компания берет на себя логистику и продвижение. Он убежден, что творческая независимость — это основа успеха, и задача руководства — не мешать творчеству, а поддерживать этот механизм без лишней драмы и суеты.
Релиз GTA VI по-прежнему запланирован на осень 2026 года для PS5 и Xbox Series.
вы только посмотрите на это лицо на превью, фу бл можно было красивее нарисовать
Каким боком он творец? Он торгаш. Творцами были (и остаются) уволенные из Рокстар отцы-основатели серии GTA.
А то, что боятся выпускать пустой повесточный шлак - оно вполне понятно. Ведь их не поймёт даже школотронная аудитория. Я уже предвижу вой с болот - "что это они нам подсунули?!"...
Это мы тут находимся под беспрецедентным давлением мусорных новостей об этой параше. А когда начнётся рекламная компания и тем более она релизнется на вафельницах, это вообще хоть интернет отрезай.
Творец 😂😂😂
Красиво лапочет.