Штраус Зельник, глава Take-Two, рассказал о беспрецедентном давлении вокруг релиза GTA VI

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник признался, что подготовка к релизу Grand Theft Auto VI сопровождается колоссальным напряжением. По его словам, нервозность сопровождает любой запуск, но в данном конкретном случае давление в разы выше. На конференции Interactive Innovation Зельник подчеркнул, что страх — это неизменная составляющая индустрии развлечений.

«Я крайне переживаю по поводу каждого нашего релиза, просто в этот раз умножьте это чувство на миллиард», — заявил он.

Зельник уверен, что отсутствие волнения — тревожный сигнал для профессионала: как только творец перестает бояться провала, ему пора уходить из профессии. По его мнению, излишняя самоуверенность до реального триумфа — верный путь к ошибке:

«Думаю, в тот момент, когда вы перестаете испытывать этот страх, вам лучше поискать другую работу... Потому что, если вы заявляете об успехе до того, как достигли его, вы, скорее всего, ошибаетесь», — считает CEO.

Тем не менее, несмотря на давление, CEO сохраняет оптимизм, полагаясь на уникальный коллектив, работающий в студиях компании Take-Two. Его стратегия успеха заключается в том, чтобы найти лучших специалистов и дать им полный карт-бланш вместе с неограниченными ресурсами — финансовыми, творческими, техническими и человеческими — для реализации их призвания.

Зельник подытожил, что залогом триумфа является баланс между искусством и бизнесом: пока разработчики творят, компания берет на себя логистику и продвижение. Он убежден, что творческая независимость — это основа успеха, и задача руководства — не мешать творчеству, а поддерживать этот механизм без лишней драмы и суеты.

Релиз GTA VI по-прежнему запланирован на осень 2026 года для PS5 и Xbox Series.