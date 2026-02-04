Штраус Зельник обещает справедливую цену на GTA 6 на фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов

Компания Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, прокомментировала стартовую цену GTA 6. На фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов, генеральный директор Штраус Зельник заявил на встрече с инвесторами, что компания намерена предложить справедливую цену за самый ожидаемый проект в индустрии.

Мы привержены потребителю. Мы давно говорим о том, чтобы предлагать гораздо больше, чем запрашиваем. Думаю, мы известны этим.

Слухи о возможном повышении цены на GTA 6 усилились после того, как Nintendo анонсировала Mario Kart World за 80 долларов, что выше стандартной цены в 60-70 долларов для AAA-игр. Хотя конкретных доказательств относительно цены новой GTA нет, среди поклонников франшизы усилились предположения.

Несмотря на кажущиеся обнадёживающими заявления, стоит помнить, что Take-Two через свою дочернюю компанию 2K Games недавно выпустила четыре разные версии WWE 2K26, специальные издания которых стоят до 150 долларов США и предлагают недельный ранний доступ к игре.

Считается, что даже если GTA 6 будет выпущена по стандартной цене базовой игры, Rockstar, вероятно, предложит премиальные издания с эксклюзивным контентом и ранним доступом по более высоким ценам. Кроме того, компонент GTA Online остаётся огромным источником дохода для компании после его первоначального релиза.

GTA 6 выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series S|X 19 ноября этого года.