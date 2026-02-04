ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 668 оценок

Штраус Зельник обещает справедливую цену на GTA 6 на фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов

monk70 monk70

Компания Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, прокомментировала стартовую цену GTA 6. На фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов, генеральный директор Штраус Зельник заявил на встрече с инвесторами, что компания намерена предложить справедливую цену за самый ожидаемый проект в индустрии.

Мы привержены потребителю. Мы давно говорим о том, чтобы предлагать гораздо больше, чем запрашиваем. Думаю, мы известны этим.

Слухи о возможном повышении цены на GTA 6 усилились после того, как Nintendo анонсировала Mario Kart World за 80 долларов, что выше стандартной цены в 60-70 долларов для AAA-игр. Хотя конкретных доказательств относительно цены новой GTA нет, среди поклонников франшизы усилились предположения.

Несмотря на кажущиеся обнадёживающими заявления, стоит помнить, что Take-Two через свою дочернюю компанию 2K Games недавно выпустила четыре разные версии WWE 2K26, специальные издания которых стоят до 150 долларов США и предлагают недельный ранний доступ к игре.

Никаких переносов! GTA 6 выйдет в ноябре этого года, а уже летом Rockstar запустит масштабную маркетинговую кампанию

Считается, что даже если GTA 6 будет выпущена по стандартной цене базовой игры, Rockstar, вероятно, предложит премиальные издания с эксклюзивным контентом и ранним доступом по более высоким ценам. Кроме того, компонент GTA Online остаётся огромным источником дохода для компании после его первоначального релиза.

GTA 6 выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series S|X 19 ноября этого года.

Последняя Императрица

Ждем новостей "подросток убил и ограбил своих родителей, чтобы купить гта6"

Лидер Мур

готовьте бабки на ps5 pro, ниже нету смысла катать в этот шедевр, а прайс за игру не важно вообще какой, это понты

Виктор Верхозин

и на обычной будет нормально играться, это же не сириэс эс

Лидер Мур Виктор Верхозин

будет хорошо если будет так

UnfoundedRylan

Сами слухи и создали цену

shhelkun

99

TERMINATOR-T800

99.99

Искусственный интеллeкт

ну вот и будет стоить 100 баксов, раз уж такие слухи. справедливо же!

cнежинка

это в месяц

klitor_lizator

Думаю, базовое издание обойдётся примерно в 70-80 баксов, а вот в более "премиальных" изданиях Rockstar нанесёт превентивный удар по кошелькам геймеров.

kotasha

80$ могут легко заломить либо по старинке 70$ но с кучей разных версий.

KookyPentheus

Цена будет не маленькая заработать же надо.

Майкл Скотт

80$ за стандарт и 100$+ за онлайн плюшки

Double_Jump

Скажет, что 100 - справедливая цена.

