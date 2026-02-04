Штраус Зельник обещает справедливую цену на GTA 6 на фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов

Компания Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, прокомментировала стартовую цену GTA 6. На фоне слухов о том, что игра может стоить до 100 долларов, генеральный директор Штраус Зельник заявил на встрече с инвесторами, что компания намерена предложить справедливую цену за самый ожидаемый проект в индустрии.
Мы привержены потребителю. Мы давно говорим о том, чтобы предлагать гораздо больше, чем запрашиваем. Думаю, мы известны этим.
Слухи о возможном повышении цены на GTA 6 усилились после того, как Nintendo анонсировала Mario Kart World за 80 долларов, что выше стандартной цены в 60-70 долларов для AAA-игр. Хотя конкретных доказательств относительно цены новой GTA нет, среди поклонников франшизы усилились предположения.
Несмотря на кажущиеся обнадёживающими заявления, стоит помнить, что Take-Two через свою дочернюю компанию 2K Games недавно выпустила четыре разные версии WWE 2K26, специальные издания которых стоят до 150 долларов США и предлагают недельный ранний доступ к игре.
Считается, что даже если GTA 6 будет выпущена по стандартной цене базовой игры, Rockstar, вероятно, предложит премиальные издания с эксклюзивным контентом и ранним доступом по более высоким ценам. Кроме того, компонент GTA Online остаётся огромным источником дохода для компании после его первоначального релиза.
GTA 6 выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series S|X 19 ноября этого года.
Ждем новостей "подросток убил и ограбил своих родителей, чтобы купить гта6"
готовьте бабки на ps5 pro, ниже нету смысла катать в этот шедевр, а прайс за игру не важно вообще какой, это понты
и на обычной будет нормально играться, это же не сириэс эс
будет хорошо если будет так
Сами слухи и создали цену
99
99.99
ну вот и будет стоить 100 баксов, раз уж такие слухи. справедливо же!
это в месяц
Думаю, базовое издание обойдётся примерно в 70-80 баксов, а вот в более "премиальных" изданиях Rockstar нанесёт превентивный удар по кошелькам геймеров.
80$ могут легко заломить либо по старинке 70$ но с кучей разных версий.
Цена будет не маленькая заработать же надо.
80$ за стандарт и 100$+ за онлайн плюшки
Скажет, что 100 - справедливая цена.