Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между последними частями GTA вполне оправданным из-за GTA Online

Поклонникам серии Grand Theft Auto пришлось ждать шестую часть почти 13 лет: GTA 5 вышла в 2013 году, а релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Тем не менее, генеральный директор издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между играми вполне оправданным и даже стратегически выгодным. В интервью The Game Business он отметил, что Rockstar Games фактически выпускает новую «ГТА» несколько раз в год — за счёт постоянных обновлений и контента для GTA Online.

По словам Зельника, с появлением повсеместного интернета модель выпуска игр изменилась. Раньше студия выпускала игру и переходила к следующему проекту, а теперь она поддерживает свои игры живыми с помощью регулярных обновлений и расширений. GTA Online за последние десять лет получила настолько масштабный и качественный контент, что по уровню проработки он сопоставим с отдельной игрой. «Можно утверждать, что Rockstar выпускает новую Grand Theft Auto пару раз в год», — подчеркнул глава Take-Two. Аналогичная стратегия применяется и в Red Dead Online.

Зельник также обратил внимание на то, что онлайн-компоненты других игр, таких как NBA 2K и WWE 2K, значительно увеличивают время, которое игроки проводят в них, с нескольких месяцев до почти круглогодичного вовлечения. Поэтому издатель фокусируется на создании качественного, регулярно обновляемого контента, который удерживает аудиторию в долгосрочной перспективе.

С момента выхода GTA 5 единственным крупным проектом Rockstar стала Red Dead Redemption 2 в 2018 году, а в 2020-м студия всерьёз приступила к разработке GTA 6 для современных консолей PS5 и Xbox Series X/S. За эти годы были выпущены и ремастеры классических частей GTA — The Trilogy: The Definitive Edition.

Таким образом, несмотря на долгий перерыв, Rockstar и Take-Two не считают его критичным благодаря постоянной поддержке GTA Online и других проектов, которые продолжают радовать игроков свежим контентом и расширять мир любимой франшизы.