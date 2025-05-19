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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 339 оценок

Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между последними частями GTA вполне оправданным из-за GTA Online

butcher69 butcher69

Поклонникам серии Grand Theft Auto пришлось ждать шестую часть почти 13 лет: GTA 5 вышла в 2013 году, а релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Тем не менее, генеральный директор издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между играми вполне оправданным и даже стратегически выгодным. В интервью The Game Business он отметил, что Rockstar Games фактически выпускает новую «ГТА» несколько раз в год — за счёт постоянных обновлений и контента для GTA Online.

По словам Зельника, с появлением повсеместного интернета модель выпуска игр изменилась. Раньше студия выпускала игру и переходила к следующему проекту, а теперь она поддерживает свои игры живыми с помощью регулярных обновлений и расширений. GTA Online за последние десять лет получила настолько масштабный и качественный контент, что по уровню проработки он сопоставим с отдельной игрой. «Можно утверждать, что Rockstar выпускает новую Grand Theft Auto пару раз в год», — подчеркнул глава Take-Two. Аналогичная стратегия применяется и в Red Dead Online.

Зельник также обратил внимание на то, что онлайн-компоненты других игр, таких как NBA 2K и WWE 2K, значительно увеличивают время, которое игроки проводят в них, с нескольких месяцев до почти круглогодичного вовлечения. Поэтому издатель фокусируется на создании качественного, регулярно обновляемого контента, который удерживает аудиторию в долгосрочной перспективе.

С момента выхода GTA 5 единственным крупным проектом Rockstar стала Red Dead Redemption 2 в 2018 году, а в 2020-м студия всерьёз приступила к разработке GTA 6 для современных консолей PS5 и Xbox Series X/S. За эти годы были выпущены и ремастеры классических частей GTA — The Trilogy: The Definitive Edition.

Таким образом, несмотря на долгий перерыв, Rockstar и Take-Two не считают его критичным благодаря постоянной поддержке GTA Online и других проектов, которые продолжают радовать игроков свежим контентом и расширять мир любимой франшизы.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
kotasha

Спс глупым игрокам что донатили, и тем самым теперь гта по 10 лет+ делают.

10
luVol

И не спасибо мне получается, что на самом старте онлайна делал деньги через дыру с продажей авто и корректировок чит энджин вплоть до блокировки, а потом через обычный софи накрутил куда больше и скукота. Онлайн был там адекватный первый год, когда активно делали ограбления, а потом, когда стали бесполезные тачки, шмотки и особенно летающую и бесячую по#боту (на которой летали читеры и просто убивали всех) вводить онлайн откровенно наскучил и делать там нечего

2
Константин335

Да нафиг этот онлайн, лучше без него, что бы не было такого промежутка между играми. Мне вот в ГТА интересен только сингл, в гта онлайн поиграл максимум 1 час, посмотрел что там, и больше не стал туда заходить

4
Victor Dukoff

Просто не донатьте в ГТА онлайн, и тогда новые части будут выходить почаще.

3
Punisher1

Кому ты это говоришь ? Там секта целая которая жить не может без этого онлайна готовая последнии деньги отдать ради скина или машины. Это факт что это всë из за них продлилось так долго

2
iNosferatu

Мда, GTAO года может на 4 хватило по интересу, ок, но... 13 лет??? Обновления в онлайне давным-давно стали копипастом, по сути предлагающим один и тот же контент, но в новой обёртке, из-за чего с каждым разом было всё скучнее и скучнее. Отсюда невольно вспоминается мем с дойной коровой...

3
hKKK33

Меня хватило на 15 минут. Я зашёл, побегал, не понял что надо делать и вышел. Судя по всему, там набор миссий как в ММО.

1
iNosferatu hKKK33

Ну типа того, есть какая-то "типа сюжетка", но в основном это набор миссий "убей-привези" при этом желательно не сдохнуть или воввсе не получить повреждений. Иногда это всё дополняется таким условием, допустим, в бизнесе (фарм), когда приходит уведомление всему каналу/серверу о твоих действиях и ты становишься ходячей мишенью и все хотят отжать твои деньги. Ну и если убивают, ты остаешься ни с чем. В общем играть можно было когда-то, но проще было купить накрутку или самому накрутить, благо аккаунты стоили около 200-500р. Вообще идея онлайна прикольная, очень, но там слишком всё жёстко, чтобы играть одному, нужна проверенная компания, особенно для ограблений, ну и для фарма разумеется. А для фана на "пострелять", можно все свои накопления слить буквально за неделю) В общем если кто там и играет ещё, то только лютые задроты, в старой версии читеры, ну и в новую заходят люди на посмотреть и выйти.

GayFish

Если бы не сверхуспешный онлайн 5 части, то 6 вышла бы на прошлом поколении консолей и имела не такой огромный бюджет.

1
Punisher1

Да ладно он не врëт 🤣🤣🤣

LincolnRimes

пацаны инфа века, Штраус Зельник в магаз за пивасом сходил ифна 100ка

Blue Rose

Не ври, он только чипсы брал.

iNosferatu Blue Rose

Вот именно! А пиво моё было!

Mark-1

ГТА Онлайн - плачь пиратов.

M0208

А еще вода - мокрая, огонь - горячий, лед - холодный, небо - голубое, не благодарите.