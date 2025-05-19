Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между последними частями GTA вполне оправданным из-за GTA Online

Поклонникам серии Grand Theft Auto пришлось ждать шестую часть почти 13 лет: GTA 5 вышла в 2013 году, а релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Тем не менее, генеральный директор издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник считает такой долгий промежуток между играми вполне оправданным и даже стратегически выгодным. В интервью The Game Business он отметил, что Rockstar Games фактически выпускает новую «ГТА» несколько раз в год — за счёт постоянных обновлений и контента для GTA Online.
По словам Зельника, с появлением повсеместного интернета модель выпуска игр изменилась. Раньше студия выпускала игру и переходила к следующему проекту, а теперь она поддерживает свои игры живыми с помощью регулярных обновлений и расширений. GTA Online за последние десять лет получила настолько масштабный и качественный контент, что по уровню проработки он сопоставим с отдельной игрой. «Можно утверждать, что Rockstar выпускает новую Grand Theft Auto пару раз в год», — подчеркнул глава Take-Two. Аналогичная стратегия применяется и в Red Dead Online.
Зельник также обратил внимание на то, что онлайн-компоненты других игр, таких как NBA 2K и WWE 2K, значительно увеличивают время, которое игроки проводят в них, с нескольких месяцев до почти круглогодичного вовлечения. Поэтому издатель фокусируется на создании качественного, регулярно обновляемого контента, который удерживает аудиторию в долгосрочной перспективе.
С момента выхода GTA 5 единственным крупным проектом Rockstar стала Red Dead Redemption 2 в 2018 году, а в 2020-м студия всерьёз приступила к разработке GTA 6 для современных консолей PS5 и Xbox Series X/S. За эти годы были выпущены и ремастеры классических частей GTA — The Trilogy: The Definitive Edition.
Таким образом, несмотря на долгий перерыв, Rockstar и Take-Two не считают его критичным благодаря постоянной поддержке GTA Online и других проектов, которые продолжают радовать игроков свежим контентом и расширять мир любимой франшизы.
Спс глупым игрокам что донатили, и тем самым теперь гта по 10 лет+ делают.
И не спасибо мне получается, что на самом старте онлайна делал деньги через дыру с продажей авто и корректировок чит энджин вплоть до блокировки, а потом через обычный софи накрутил куда больше и скукота. Онлайн был там адекватный первый год, когда активно делали ограбления, а потом, когда стали бесполезные тачки, шмотки и особенно летающую и бесячую по#боту (на которой летали читеры и просто убивали всех) вводить онлайн откровенно наскучил и делать там нечего
Да нафиг этот онлайн, лучше без него, что бы не было такого промежутка между играми. Мне вот в ГТА интересен только сингл, в гта онлайн поиграл максимум 1 час, посмотрел что там, и больше не стал туда заходить
Просто не донатьте в ГТА онлайн, и тогда новые части будут выходить почаще.
Кому ты это говоришь ? Там секта целая которая жить не может без этого онлайна готовая последнии деньги отдать ради скина или машины. Это факт что это всë из за них продлилось так долго
Мда, GTAO года может на 4 хватило по интересу, ок, но... 13 лет??? Обновления в онлайне давным-давно стали копипастом, по сути предлагающим один и тот же контент, но в новой обёртке, из-за чего с каждым разом было всё скучнее и скучнее. Отсюда невольно вспоминается мем с дойной коровой...
Меня хватило на 15 минут. Я зашёл, побегал, не понял что надо делать и вышел. Судя по всему, там набор миссий как в ММО.
Ну типа того, есть какая-то "типа сюжетка", но в основном это набор миссий "убей-привези" при этом желательно не сдохнуть или воввсе не получить повреждений. Иногда это всё дополняется таким условием, допустим, в бизнесе (фарм), когда приходит уведомление всему каналу/серверу о твоих действиях и ты становишься ходячей мишенью и все хотят отжать твои деньги. Ну и если убивают, ты остаешься ни с чем. В общем играть можно было когда-то, но проще было купить накрутку или самому накрутить, благо аккаунты стоили около 200-500р. Вообще идея онлайна прикольная, очень, но там слишком всё жёстко, чтобы играть одному, нужна проверенная компания, особенно для ограблений, ну и для фарма разумеется. А для фана на "пострелять", можно все свои накопления слить буквально за неделю) В общем если кто там и играет ещё, то только лютые задроты, в старой версии читеры, ну и в новую заходят люди на посмотреть и выйти.
Если бы не сверхуспешный онлайн 5 части, то 6 вышла бы на прошлом поколении консолей и имела не такой огромный бюджет.
Да ладно он не врëт 🤣🤣🤣
пацаны инфа века, Штраус Зельник в магаз за пивасом сходил ифна 100ка
Не ври, он только чипсы брал.
Вот именно! А пиво моё было!
ГТА Онлайн - плачь пиратов.
А еще вода - мокрая, огонь - горячий, лед - холодный, небо - голубое, не благодарите.