Штраус Зельник: В GTA VI не будет реальных брендов ради сохранения духа сатиры и "чистоты" франшизы

Штраус Зельник, глава Take-Two, подтвердил: в GTA VI не появится реклама реальных товаров. Разработчики намеренно отказываются от сотрудничества с известными марками, чтобы не разрушать уникальную атмосферу игры. Зельник подчеркнул, что аутентичность вселенной GTA строится на полном отсутствии реальной рекламы:

«Это вымышленный мир, и всё в нем должно оставаться вымышленным»

Руководитель Take-Two пояснил, что сознательный отказ от брендов-спонсоров позволяет сохранить «чистоту» проекта и доверие игроков. По его мнению, использование только вымышленных торговых марок — это принципиальная позиция, исключающая любые риски коммерческого вмешательства в творческий замысел.

«Мы даже не рискуем заключать партнерства с брендами, потому что все они придуманы. Это сохраняет нашу чистоту».

Такая стратегия позволяет Rockstar и дальше использовать свой главный козырь — жесткую сатиру. Вместо настоящих корпораций игроки увидят едкие пародии, ставшие визитной карточкой серии. В прошлых частях это были Lifeinvader (Facebook) или Cluckin’ Bell (KFC). В новой части, действие которой развернется в аналоге Флориды, фанаты уже предвкушают высмеивание местных гигантов, включая парки развлечений вроде Disney World.

Несмотря на ажиотаж, руководство сохраняет предельную осторожность. Зельник признался, что команда чувствует колоссальное давление, и это заставляет их работать на пределе возможностей.

«Если вы заявляете об успехе до того, как его достигли, вы, скорее всего, ошибаетесь», — подытожил он.

Релиз игры на PS5 и Xbox Series X|S по-прежнему ожидается в конце 2026 года.