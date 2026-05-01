Штраус Зельник: В GTA VI не будет реальных брендов ради сохранения духа сатиры и "чистоты" франшизы

Штраус Зельник, глава Take-Two, подтвердил: в GTA VI не появится реклама реальных товаров. Разработчики намеренно отказываются от сотрудничества с известными марками, чтобы не разрушать уникальную атмосферу игры. Зельник подчеркнул, что аутентичность вселенной GTA строится на полном отсутствии реальной рекламы:
«Это вымышленный мир, и всё в нем должно оставаться вымышленным»
Руководитель Take-Two пояснил, что сознательный отказ от брендов-спонсоров позволяет сохранить «чистоту» проекта и доверие игроков. По его мнению, использование только вымышленных торговых марок — это принципиальная позиция, исключающая любые риски коммерческого вмешательства в творческий замысел.
«Мы даже не рискуем заключать партнерства с брендами, потому что все они придуманы. Это сохраняет нашу чистоту».
Такая стратегия позволяет Rockstar и дальше использовать свой главный козырь — жесткую сатиру. Вместо настоящих корпораций игроки увидят едкие пародии, ставшие визитной карточкой серии. В прошлых частях это были Lifeinvader (Facebook) или Cluckin’ Bell (KFC). В новой части, действие которой развернется в аналоге Флориды, фанаты уже предвкушают высмеивание местных гигантов, включая парки развлечений вроде Disney World.
Несмотря на ажиотаж, руководство сохраняет предельную осторожность. Зельник признался, что команда чувствует колоссальное давление, и это заставляет их работать на пределе возможностей.
«Если вы заявляете об успехе до того, как его достигли, вы, скорее всего, ошибаетесь», — подытожил он.
Релиз игры на PS5 и Xbox Series X|S по-прежнему ожидается в конце 2026 года.
Главное, что в ней можно будет играть за деваху с классной попой. 👍🙂
Правильно всё говорит, а есть дурачки которые сокрушались что в игре нет реальных автобрендов
Нормалёк. Раньше обходились чёткими намёками на известные бренды, организации и личности, не имеет смысла теперь заполнять игру тем, что уже имеет свои аналоги.
Хотя Бекмамбетов наверное крутит пальцем у виска - не замусорить себя брендами, для него наверное безумие:)))
Да уберите вы уже эти афроамериканские рожи) у меня уже аллергия на это. Ещё этого с золотыми зубами и "пауком" на голове добавьте, для полной картины)
