Штраус Зельник заявил, что реклама GTA 6 будет деликатной: "Мы продаем не гамбургеры, а уникальную форму искусства."

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью CNBC раскрыл подход компании к продвижению Grand Theft Auto 6 - самой ожидаемой игры в истории. По его словам, маркетинг проекта должен быть "деликатным", чтобы сохранить аутентичную связь с аудиторией.
В рамках отчета о финансовых результатах Take-Two подтвердила, что активная маркетинговая кампания начнется летом, за несколько месяцев до релиза игры 19 ноября 2026 года. Зельник подчеркнул, что компания не тратит средства на продвижение, пока не приблизится дата выхода игры.
Сложность в том, чтобы игроки почувствовали себя полноправными владельцами продукта. А значит, и продвижение должно быть деликатным. Оно должно вызывать ощущение, что мы предлагаем что-то стоящее. Ведь мы продаем не гамбургеры. Мы продаем уникальную форму искусства.
Зельник не уточнил, в чем будет "деликатность", но, судя по всему, это будет что-то необычное, по крайней мере, с точки зрения маркетинга видеоигр. IGN предполагают интерактивные активности в соцсетях или вовлекающих фанатов события из мира GTA в реальном мире. Поклонники же в первую очередь ждут третьего трейлера - после первых двух роликов, набравших миллиарды просмотров.
А по мне так ГТА это вполне себе бургер. Почему и популярна, толпы жрущих в макдаках не дадут соврать.
Логика Васяна. Он сравнил с бургером потому что бургер тебе делают за 3 минуты, а игру нет. И если делать сравнение, то уж лучше с айфоном, над которым также идет очень большое внимание к деталям и который не первый год популярный.
И который через год "устаревает"
ГТА схавают и без рекламы. Даже если под именем ГТА просто выпустят рескин MindsEye, фанаты не только купят миллионными тиражами, но ещё и будут доказывать что это великий шедевр всех времён.
По себе судишь?
Если выпустят наподобие Mindseye точно не схавают. Но Рокстар делает отличные игры, чего только их РДР 2 стоит
буквально mindseye хайпил на том, что им занимается бывший разраб, не схавали как ты говоришь. откуда мода пошла фанов гта в низшую касту записывать?
Ааа, так вот что это. =)))
И что тут не так?
очень мыльные и уродливые
Ничего страшного. Поставишь мод и будут только молодые жирные и толстожопые.
Так это бургер и есть! И в реклама он не нуждается. Зачем же этого стеснятся?
Лучше бы ему молчать до выхода игры - умнее будет выглядеть. Одно дело, когда фанаты GTA готовы занюхивать каждый твой пук, и совсем другое дело, когда к выходу игры ты со своей игрой всем надоел.
И опять реклама жиров, типичный западный гемдев 😑
Хоть и не жду игру,но уверен на 100%, что реклама игре не нужна.
А вдруг кто то из криокамеры вылез и не в курсе дела.
Это значит,что он залез в криокамеру только для того,чтобы быстрее дождаться уже наконец выхода игры;))
Картман так приставку Ви ждал ))
Ну рокстары особо никогда и не выливали тонны маркетинговых помоев по своим проектам. Да и не надо им это, за них сумасшедшие фанаты все сделают, достаточно на реддит зайти)
