Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 671 оценка

Штраус Зельник заявил, что реклама GTA 6 будет деликатной: "Мы продаем не гамбургеры, а уникальную форму искусства."

2BLaraSex 2BLaraSex

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью CNBC раскрыл подход компании к продвижению Grand Theft Auto 6 - самой ожидаемой игры в истории. По его словам, маркетинг проекта должен быть "деликатным", чтобы сохранить аутентичную связь с аудиторией.

Никаких переносов! GTA 6 выйдет в ноябре этого года, а уже летом Rockstar запустит масштабную маркетинговую кампанию

В рамках отчета о финансовых результатах Take-Two подтвердила, что активная маркетинговая кампания начнется летом, за несколько месяцев до релиза игры 19 ноября 2026 года. Зельник подчеркнул, что компания не тратит средства на продвижение, пока не приблизится дата выхода игры.

Сложность в том, чтобы игроки почувствовали себя полноправными владельцами продукта. А значит, и продвижение должно быть деликатным. Оно должно вызывать ощущение, что мы предлагаем что-то стоящее. Ведь мы продаем не гамбургеры. Мы продаем уникальную форму искусства.

Зельник не уточнил, в чем будет "деликатность", но, судя по всему, это будет что-то необычное, по крайней мере, с точки зрения маркетинга видеоигр. IGN предполагают интерактивные активности в соцсетях или вовлекающих фанатов события из мира GTA в реальном мире. Поклонники же в первую очередь ждут третьего трейлера - после первых двух роликов, набравших миллиарды просмотров.

Комментарии:  20
QuerulousLytton

А по мне так ГТА это вполне себе бургер. Почему и популярна, толпы жрущих в макдаках не дадут соврать.

D4GoldenHour

Логика Васяна. Он сравнил с бургером потому что бургер тебе делают за 3 минуты, а игру нет. И если делать сравнение, то уж лучше с айфоном, над которым также идет очень большое внимание к деталям и который не первый год популярный.

M0208 D4GoldenHour

И который через год "устаревает"

ModestDL

ГТА схавают и без рекламы. Даже если под именем ГТА просто выпустят рескин MindsEye, фанаты не только купят миллионными тиражами, но ещё и будут доказывать что это великий шедевр всех времён.

Алан Битаров

По себе судишь?

Константин335

Если выпустят наподобие Mindseye точно не схавают. Но Рокстар делает отличные игры, чего только их РДР 2 стоит

kohopeyka

буквально mindseye хайпил на том, что им занимается бывший разраб, не схавали как ты говоришь. откуда мода пошла фанов гта в низшую касту записывать?

Air72ru
Мы продаем уникальную форму искусства.
Спойлер

.

Ааа, так вот что это. =)))

Константин335

И что тут не так?

papa sex

очень мыльные и уродливые

Costollom

Ничего страшного. Поставишь мод и будут только молодые жирные и толстожопые.

IGotAPoison

Так это бургер и есть! И в реклама он не нуждается. Зачем же этого стеснятся?

Costollom

Лучше бы ему молчать до выхода игры - умнее будет выглядеть. Одно дело, когда фанаты GTA готовы занюхивать каждый твой пук, и совсем другое дело, когда к выходу игры ты со своей игрой всем надоел.

The Herald Of Death

И опять реклама жиров, типичный западный гемдев 😑

Lvinomord

Хоть и не жду игру,но уверен на 100%, что реклама игре не нужна.

ant 36436

А вдруг кто то из криокамеры вылез и не в курсе дела.

Lvinomord ant 36436

Это значит,что он залез в криокамеру только для того,чтобы быстрее дождаться уже наконец выхода игры;))

ant 36436 Lvinomord

Картман так приставку Ви ждал ))

ArexSOnk

Ну рокстары особо никогда и не выливали тонны маркетинговых помоев по своим проектам. Да и не надо им это, за них сумасшедшие фанаты все сделают, достаточно на реддит зайти)

sa1958

Очень деликатно всё будет.