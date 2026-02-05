Штраус Зельник заявил, что реклама GTA 6 будет деликатной: "Мы продаем не гамбургеры, а уникальную форму искусства."

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью CNBC раскрыл подход компании к продвижению Grand Theft Auto 6 - самой ожидаемой игры в истории. По его словам, маркетинг проекта должен быть "деликатным", чтобы сохранить аутентичную связь с аудиторией.

В рамках отчета о финансовых результатах Take-Two подтвердила, что активная маркетинговая кампания начнется летом, за несколько месяцев до релиза игры 19 ноября 2026 года. Зельник подчеркнул, что компания не тратит средства на продвижение, пока не приблизится дата выхода игры.

Сложность в том, чтобы игроки почувствовали себя полноправными владельцами продукта. А значит, и продвижение должно быть деликатным. Оно должно вызывать ощущение, что мы предлагаем что-то стоящее. Ведь мы продаем не гамбургеры. Мы продаем уникальную форму искусства.

Зельник не уточнил, в чем будет "деликатность", но, судя по всему, это будет что-то необычное, по крайней мере, с точки зрения маркетинга видеоигр. IGN предполагают интерактивные активности в соцсетях или вовлекающих фанатов события из мира GTA в реальном мире. Поклонники же в первую очередь ждут третьего трейлера - после первых двух роликов, набравших миллиарды просмотров.