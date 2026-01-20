Скоро выйдет третий трейлер GTA 6? Фанаты заметили необычную активность у YouTube-канала Rockstar Games

В сообществе GTA началось активное обсуждение: вчера на официальном YouTube-канале Rockstar Games была замечена необычная активность. Компания обновила отдельный плейлист, посвященный Grand Theft Auto 6.

В настоящее время в плейлисте находятся только два трейлера игры, но энтузиасты предполагают, что обновление связано с подготовкой места для третьего видео, которое пока не доступно публике. Также обсуждается возможность анонса старта предзаказов на игру.

Хотя часть аудитории ожидает новых подробностей только летом, подобные изменения в социальных сетях Rockstar Games редко бывают случайными. Если компания планирует сохранить заявленное окно релиза в ноябре 2026 года, то логичным сценарием выглядит выпуск нового трейлера весной, запуск предзаказов, выпуск промо-материалов летом и активная финальная фаза продвижения осенью.