Скриншот про вес GTA 6 в 700 ГБ на Xbox Series оказался обычным фейком

Недавно по сети разлетелся фейковый скриншот страницы игры Grand Theft Auto 6 в Xbox Store с чудовищно большим размером файла, который неожиданно стал вирусным. Пользователь @TheCanadianGTR опубликовал изображение в канун Рождества, утверждая, что игра займёт 676,7 ГБ памяти на консоли Xbox.

Признаки того, что это подделка, многочисленны и очевидны. Во-первых, на официальной странице игры в Xbox Store вообще не указан размер. Вероятно, это связано с тем, что GTA 6 выйдет только через год; вполне возможно, что Rockstar Games ещё даже не знает, каким будет размер файла. Кроме того, хотя некоторые более крупные игры, такие как последние релизы Call of Duty, приближались к размеру в 200 ГБ, абсолютно ничто на данный момент даже близко не приблизилось к 600 ГБ, что составляет примерно всё функциональное пространство жёсткого диска на базовой консоли PS5 или Xbox. GTA 6, вероятно, будет большой, но с уверенностью можно сказать, что она не будет втрое больше самых крупных существующих игр с большим бюджетом.

Это наглядный урок о том, что «не верьте всему, что видите в интернете». Просто помните, что пройдёт как минимум год, прежде чем кто-либо из нас сможет поиграть в GTA 6, и за это время в сети появится много всякой ерунды по этому поводу.