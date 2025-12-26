Скриншот про вес GTA 6 в 700 ГБ на Xbox Series оказался обычным фейком

Недавно по сети разлетелся фейковый скриншот страницы игры Grand Theft Auto 6 в Xbox Store с чудовищно большим размером файла, который неожиданно стал вирусным. Пользователь @TheCanadianGTR опубликовал изображение в канун Рождества, утверждая, что игра займёт 676,7 ГБ памяти на консоли Xbox.
Признаки того, что это подделка, многочисленны и очевидны. Во-первых, на официальной странице игры в Xbox Store вообще не указан размер. Вероятно, это связано с тем, что GTA 6 выйдет только через год; вполне возможно, что Rockstar Games ещё даже не знает, каким будет размер файла. Кроме того, хотя некоторые более крупные игры, такие как последние релизы Call of Duty, приближались к размеру в 200 ГБ, абсолютно ничто на данный момент даже близко не приблизилось к 600 ГБ, что составляет примерно всё функциональное пространство жёсткого диска на базовой консоли PS5 или Xbox. GTA 6, вероятно, будет большой, но с уверенностью можно сказать, что она не будет втрое больше самых крупных существующих игр с большим бюджетом.
Это наглядный урок о том, что «не верьте всему, что видите в интернете». Просто помните, что пройдёт как минимум год, прежде чем кто-либо из нас сможет поиграть в GTA 6, и за это время в сети появится много всякой ерунды по этому поводу.
Самое забавное, что лохов продолжают кормить фейками о несуществующей игре.
А лошки хавают, да.
Кловн чтоли? смысл не в том чтобы народ наeбывать, а чтобы эта игра постоянно была на слуху и постоянно можно было постить новости.
Каждый зарабатывает на хлеб как может.
Форсят этот патч 6, везде
Думаю каждая вторая новость о гта 6 в ближайшем будещем станет фейком)
Я лично консоль держу только ради 6 части, когда она на ПК выйдет, то продам ее за ненадобностью, но реалистичный размер игры будет в районе 180-240 гб на релизе.
350 не меньше.
Да и ладно, тоже мне новость.
Классная новость одна желтая пресса другая её опровергает.
и так было понятно
Ставлю сотку, что гта6 будет весить гигов 180-200
Целую сотку?А ты рисковый парень.
Сотку бонусов)
Да ладно нах*й, какая неожиданность
У Xbox Series S 512гб памяти, под нее размер и будет затачивать.