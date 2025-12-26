ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 626 оценок

Скриншот про вес GTA 6 в 700 ГБ на Xbox Series оказался обычным фейком

monk70 monk70

Недавно по сети разлетелся фейковый скриншот страницы игры Grand Theft Auto 6 в Xbox Store с чудовищно большим размером файла, который неожиданно стал вирусным. Пользователь @TheCanadianGTR опубликовал изображение в канун Рождества, утверждая, что игра займёт 676,7 ГБ памяти на консоли Xbox.

Признаки того, что это подделка, многочисленны и очевидны. Во-первых, на официальной странице игры в Xbox Store вообще не указан размер. Вероятно, это связано с тем, что GTA 6 выйдет только через год; вполне возможно, что Rockstar Games ещё даже не знает, каким будет размер файла. Кроме того, хотя некоторые более крупные игры, такие как последние релизы Call of Duty, приближались к размеру в 200 ГБ, абсолютно ничто на данный момент даже близко не приблизилось к 600 ГБ, что составляет примерно всё функциональное пространство жёсткого диска на базовой консоли PS5 или Xbox. GTA 6, вероятно, будет большой, но с уверенностью можно сказать, что она не будет втрое больше самых крупных существующих игр с большим бюджетом.

Это наглядный урок о том, что «не верьте всему, что видите в интернете». Просто помните, что пройдёт как минимум год, прежде чем кто-либо из нас сможет поиграть в GTA 6, и за это время в сети появится много всякой ерунды по этому поводу.

26
21
Комментарии:  21
Ahnx

Самое забавное, что лохов продолжают кормить фейками о несуществующей игре.

А лошки хавают, да.

13
Дрочеслав сын Сергея

Кловн чтоли? смысл не в том чтобы народ наeбывать, а чтобы эта игра постоянно была на слуху и постоянно можно было постить новости.

Каждый зарабатывает на хлеб как может.

1
The Path to Yourself

Форсят этот патч 6, везде

3
Contra750

Думаю каждая вторая новость о гта 6 в ближайшем будещем станет фейком)

2
GayFish

Я лично консоль держу только ради 6 части, когда она на ПК выйдет, то продам ее за ненадобностью, но реалистичный размер игры будет в районе 180-240 гб на релизе.

1
TheCalvariam

350 не меньше.

sa1958

Да и ладно, тоже мне новость.

1
kotasha

Классная новость одна желтая пресса другая её опровергает.

1
WerGC

и так было понятно

1
Угрюмый_Кот

Ставлю сотку, что гта6 будет весить гигов 180-200

Traha_Global

Целую сотку?А ты рисковый парень.

Угрюмый_Кот Traha_Global

Сотку бонусов)

1
Carissa7517

Да ладно нах*й, какая неожиданность

Рикочико

У Xbox Series S 512гб памяти, под нее размер и будет затачивать.

