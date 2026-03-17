Скрытые налоги на информацию: В сообществе GTA опять скандал из-за ИИ

В преддверии самого ожидаемого релиза десятилетия — Grand Theft Auto 6 — сообщество игры переживает собственный передел власти и сфер влияния. Легендарная фанатская энциклопедия GTA Wiki, годами служившая главным источником лора для миллионов геймеров, официально объявила о выходе из-под крыла хостинга Fandom. Причина раскола кроется в тотальной коммерциализации площадки, засилии агрессивной рекламы и нарастающей ИИ-политике руководства платформы.

Редакторский состав встретил свой переезд торжественным лозунгом на новой независимой странице: «Свобода! GTA Wiki официально мигрировала от Fandom». В подробном манифесте авторы пояснили свое недовольство курсом площадки:

Не секрет, что Fandom в целом не нравится ни читателям, ни редакторам. Назначение в феврале этого [2026] года нового генерального директора, известного своими про-ИИ взглядами, после внутренней реструктуризации компании лишь ухудшило ситуацию.

Главной причиной раздора стала навязчивая и тяжеловесная реклама. Создатели статей отметили, что сами модераторы зачастую не видели ее будучи авторизованными пользователями с AdBlock, но статистика показала пугающую цифру: более 60% всех посетителей ресурса — это неавторизованные пользователи смартфонов, для которых сайт превратился в непроходимый лабиринт из всплывающих окон. Также гнев редакторов вызвало самовольное добавление сторонних видеороликов порой не относящихся к игре прямо в фанатские статьи.

Одной из решающих причин исхода стала и жесткая модерационная политика. Для энциклопедии, посвященной вселенной Grand Theft Auto с её взрослым рейтингом «М», сатирой, откровенными выражениями и карикатурами на современную Америку, чрезмерно рьяная борьба Fandom с «оскорбительными формулировками и графическими материалами» оказалась невыносимой. Из-за этих правил под удар попадали прямые цитаты персонажей и оригинальные внутриигровые билборды.

GTA Wiki — не первая крупная жертва корпоративной политики Fandom. Ранее от хостинга со скандалом отделились независимые энциклопедии по The Legend of Zelda, Hollow Knight и популярным JRPG. Впрочем, единственный плюс сложившейся ситуации — сам сервис пока не препятствует переносу пользовательского контента на новые независимые платформы.