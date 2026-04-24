Слова о ноябрьском релизе GTA VI неправильно поняли - инсайдер дал пояснение

В сети возникла путаница вокруг возможной даты релиза Grand Theft Auto VI после недавнего выпуска подкаста GTAVIOclock. Один из его ведущих решил уточнить свою позицию, поскольку многие пользователи восприняли его слова как подтверждение точной даты выхода игры.
Ранее в подкасте обсуждали вероятность релиза проекта в ноябре. Ведущие отметили, что, по их ощущениям, шансы на перенос сейчас невелики, и оценили свою уверенность примерно в 96%. При этом они сразу подчеркнули, что всегда остаётся вероятность изменений — примерно один случай из двадцати.
Однако в социальных сетях эта оговорка почти не упоминалась. Многие пользователи начали распространять сообщения о том, что дата релиза GTA VI якобы уже окончательно определена.
Позднее автор подкаста заявил, что его слова были интерпретированы неверно. Он подчеркнул, что речь шла лишь о личной оценке ситуации, основанной на слухах и обсуждениях внутри индустрии, а не о подтверждённой информации.
По его словам, точные планы по выпуску игры известны только Rockstar Games и Take-Two Interactive, а любые другие заявления остаются предположениями. Ведущий добавил, что сам также надеется на хорошие новости о релизе, но не может утверждать их с полной уверенностью.
чуваки ЖТА выйдет в ноябре с шансом 50% - как и вероятность встретить динозавра на улице
Тем временем они ничего больше не показали, ведь времени мало осталось.
В середине Мая на конференции Тейкту сделают заявление или им зададут вопрос по этой теме хз хз, заявят - либо о том что игра переносится на следующий год, либо что они готовят летнюю рекламную компанию, раньше 21 Мая они ничего не скажут и не покажут. Такой прогноз.
Решил хайпануть, а потом дал заднюю.