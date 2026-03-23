Слух: Grand Theft Auto 6 может выйти на Switch 2 одновременно с PS5 и Xbox Series X|S

Игры от Rockstar Games добираются до платформ Nintendo в последнюю очередь, если добираются вообще. Оригинальная Red Dead Redemption посетила гибридную консоль спустя более десятилетия, а GTA 5 так и осталась недостижимой мечтой для фанатов поративки. Но, если верить новым инсайдерским разговорам, ситуация с релизом Grand Theft Auto 6 может в корне переломить эту тенденцию.

Ведущий подкастов и контент-мейкер Рис Райли, более известный под ником Kiwi Talkz, опубликовал интригующее заявление на платформе X (ранее Twitter). Он сообщил, что готовится выиграть "шикарный ужин" в Индии благодаря пари, которое он заключил со своим источником из стана разработчиков. По словам Райли, этот инсайдер, который ранее "оказывался прав во множестве других утечек", уже несколько месяцев упорно твердит одну безумную вещь: GTA 6 выйдет на новой консоли Nintendo Switch 2 в тот же самый день, что и на платформах от Sony и Microsoft.

Сам стример изначально счел эту идею «полной чушью», из-за чего и было заключено пари.

У Rockstar есть время до начала мая, чтобы анонсировать версию для Switch 2, иначе я выиграю [пари]

— хвастается Kiwi Talkz в своем посте.

Интересно, почему выбран именно май, если официальный релиз запланирован на ноябрь? Инсайдер пояснил в комментариях, что спор был заключен еще тогда, когда внутренняя дата выхода игры планировалась на май 2026 года — до недавнего объявления об осеннем переносе на 19 ноября 2026. Так что сроки пари остались прежними. Пользователи предполагают, что май как раз предшествует крупной конференции материнской компании Take-Two Interactive, и именно там издатель мог бы заявить о третьей поддерживаемой платформе, либо показать третий трейлер, который сам Kiwi Talkz ждет не раньше июня.