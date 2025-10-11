ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 567 оценок

Слух: ноябрьский выпуск Game Informer посвятят Grand Theft Auto 6 - ожидается много новых подробностей по игре

AceTheKing AceTheKing

Пользователи сети обратили внимание на тизер нового выпуска журнала Game Informer. Редакция пообещала, что после ноябрьского номера читатели "точно захотят оформить подписку". Это заявление сразу вызвало волну обсуждений - фанаты уверены, что в декабре издание посвятит свой выпуск Grand Theft Auto 6.

Причиной для подобных предположений стала история отношений Rockstar Games и Game Informer. Ранее студия неоднократно делилась с журналом крупными эксклюзивами по серии GTA, примерно за полгода до выхода самих игр.

В декабре 2012-го издание выпустило номер, посвящённый Grand Theft Auto 5, в мае 2007-го - Grand Theft Auto 4, а в июне 2004-го - Grand Theft Auto: San Andreas. Нередко Game Informer доставались эксклюзивы и по другим играм Rockstar Games - например Max Payne 3 и Red Dead Redemption.

Последние новости о GTA 6 Rockstar представила в мае этого года, когда объявила о переносе релиза на 26 мая 2026 года и показала второй трейлер. Фанаты считают, что именно Game Informer станет площадкой для следующего крупного анонса по игре.

Комментарии:  5
Offn

7 месяц - июль. Перенесут на июль!!!

🤡

3
Grazy__Rock

По V с журналом они поделились не за полгода до релиза а куда больше, ещё и перенос был, я помню потому что то первая полноценная инфа об игре была с сюжетом и персонажами.

2
Иваныч из Тулы

Прогрев фанатов продолжается.

2
Haliburton

Гоев

4
sa1958

Слухи это всё слухи.

1