Слух: релиз GTA 6 всё ещё планируется на ноябрь 2026 года без новых переносов

Несмотря на постоянные опасения игроков по поводу возможной задержки, выход Grand Theft Auto VI пока по-прежнему ожидается в запланированные сроки. По информации источников, новая часть серии может выйти 19 ноября 2026 года без дополнительных переносов.
Такие сведения прозвучали в подкасте GTAVI O’Clock. Один из ведущих, Джеймс Джарвис, заявил, что на основе полученной ими информации вероятность новой задержки крайне мала. По его словам, на данный момент ничего не указывает на изменение даты релиза.
При этом официальных заявлений от Rockstar Games или издателя Take-Two Interactive по этому поводу пока не было. Поэтому подобные сообщения стоит рассматривать именно как слух.
Интерес к игре остаётся огромным, и GTA 6 уже называют крупнейшим релизом индустрии за последние годы. На фоне выхода крупных проектов 2026 года, включая Crimson Desert, Resident Evil Requiem и Marathon, именно новая часть культовой серии Rockstar остаётся самым ожидаемым запуском.
Тем не менее разработка масштабных проектов часто сопровождается изменениями графика, поэтому окончательная уверенность в сроках появится только после официальных подтверждений от студии. Пока же фанатам остаётся ориентироваться на объявленную дату — 19 ноября 2026 года.
Это левые слухи, которые распространяет сама Рокстар, для чего, для игры на рынках и манипуляций с акциями. Как будто утечек финансовой информации было мало. Не советую верить всяким педикам интернетным у Рокстар еще должок по онлайну.
главное когда на РС
Когда блин купил в стиме за два косаря ГТА5 и за 15 лет даже 10% не прошел,теперь ещё и с RTX лучами.Озвучки русской нет и игра душная.Мне одному на ГТА6 по куй?