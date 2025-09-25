ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 541 оценка

Слух: Rockstar Games готовит Project ROME - официальную платформу для моддинга в GTA 6

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появились слухи о том, что Rockstar Games готовится представить новую платформу под названием Project ROME, или Rockstar Online Modding Engine. Предполагается, что этот движок будет интегрирован в Grand Theft Auto 6 и позволит игрокам создавать собственные уникальные игровые режимы и кастомные серверы, превращая игру в полноценную платформу.

Эти слухи выглядят правдоподобно в свете покупки студией в 2023 году команды Cfx.re, известной по созданию популярных неофициальных мультиплеерных платформ FiveM и RedM для GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Этот шаг со стороны Rockstar был воспринят сообществом как намерение официально поддержать и интегрировать обширную моддинг-сцену в свои будущие проекты.

Согласно неподтвержденной информации, Project ROME предоставит игрокам инструменты для создания и монетизации собственного контента, что станет развитием идей, заложенных в FiveM. Такой подход может кардинально изменить экосистему GTA, сделав ее постоянно развивающейся за счет пользовательского контента, по аналогии с такими платформами, как Roblox и Fortnite.

На данный момент Rockstar Games не давала официальных комментариев. Остается неясным, будет ли новая система доступна на консолях и как она будет взаимодействовать с основной сюжетной кампанией и официальным онлайн-режимом.

Комментарии:  4
North235

И это при том, что сперва игра на консолях выйдет. Не рановато о моддинге говорить? )

Дворф

платные моды

Victor Dukoff

Лол, кек - это же то самое, что хотел сделать Лесли Бензис для своей поделки. А Сэм Хаузер умеет глумиться над оппонентами)

TerryTrix

А если поменять некоторые буквы местами, то получится Project "MORE"