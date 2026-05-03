Слух: Rockstar Games уже приступила к производству постеров, билбордов и других рекламных материалов GTA 6

Похоже, что подготовка к масштабной рекламной кампании Grand Theft Auto 6 перешла в активную фазу. Судя по последним сообщениям, Rockstar Games уже запустила процессы, необходимые для того, чтобы новая игра стала главным культурным событием осени.
По данным информационного портала Sportskeeda, компания уже приступила к производству физических рекламных носителей. В частности, в печать отправлены постеры, билборды и физические копии игры - всё это должно появиться в торговых точках и на улицах городов. Этот шаг, по мнению инсайдеров, свидетельствует, что уровень готовности игры достиг стадии "золота", когда её релизная версия практически готова к тиражированию.
Параллельно с этим Rockstar активно ищет кадры для своей маркетинговой команды. Недавно появилось объявление о найме временного продакшн-художника (Production Artist) в нью-йоркский офис. В описании вакансии указано, что специалист займется созданием креативных материалов для глобальной кампании, охватывающей как цифровые медиа (реклама, соцсети), так и физические носители (упаковка, печатная продукция, витрины магазинов).
Судя по всему, релиз GTA 6 действительно состоится 19 ноября этого года на PS5 и Xbox Series X/S. У Rockstar и Take-Two еще есть несколько месяцев, чтобы развернуть обещанную непродолжительную, но очень интенсивную маркетинговую кампанию.
Все таки жалко пекарей, особенно на пг. Им еще 12 лет выплачивать кредит за свои ryzen 5 5600+3060, а тут выходит аж целая новая гта и будет временным консольным экзом, придется как обычно коупить на пг кричать не нужно и спасибо за бета тест, а сами 19 числа на ютубчик смотреть прохождение от Куплинова, пока состоятельные люди с ps5 и xbox будут наслаждаться игрой года.
Опять брехня начнётся, до следующего слуха.
Все это не релевантно, думаю они уже давно все сделали, просто оттягивают момент, Маск был прав они специально оттягивают момент из-за гта онлайн. Дальше больше, следующая новость которая будет касаться ГТА будет не о ГТА 6, а о новом обновлении для онлайна, в этом и суть откладывания релиза гта 6, если это произойдет, то думаю объяснять дальнейшую стратегию рокстар будет излишним.
Первый раз вижу что бы так рекламировали ,обычный шестой патч ☺️