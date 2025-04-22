Слух: Rockstar построила отдельное здание целого дата-центра ради GTA 6

Похоже, Rockstar замахнулись на что-то грандиозное с GTA 6. Инсайдер говорит, что им пришлось построить целый дата-центр специально для этой игры. Якобы, чтобы надежно хранить и обрабатывать кучу данных, а то утечки, как в прошлый раз, никому не нужны.

Интересно, что местоположение этого здания держится в секрете. Но сам факт строительства нового дата-центра говорит о многом – Rockstar явно готовится к огромному наплыву игроков в онлайн-режиме GTA 6.

Правда, стоит относиться к этой информации с осторожностью, ведь это пока только слухи от инсайдера. Но если это правда, то масштабы GTA 6 действительно впечатляют.

Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а потом, скорее всего, заглянет и на ПК. Поговаривают, что точную дату релиза объявят уже 15 мая. Ждем с нетерпением!