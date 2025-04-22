Слух: Rockstar построила отдельное здание целого дата-центра ради GTA 6

Похоже, Rockstar замахнулись на что-то грандиозное с GTA 6. Инсайдер говорит, что им пришлось построить целый дата-центр специально для этой игры. Якобы, чтобы надежно хранить и обрабатывать кучу данных, а то утечки, как в прошлый раз, никому не нужны.
Интересно, что местоположение этого здания держится в секрете. Но сам факт строительства нового дата-центра говорит о многом – Rockstar явно готовится к огромному наплыву игроков в онлайн-режиме GTA 6.
Правда, стоит относиться к этой информации с осторожностью, ведь это пока только слухи от инсайдера. Но если это правда, то масштабы GTA 6 действительно впечатляют.
Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а потом, скорее всего, заглянет и на ПК. Поговаривают, что точную дату релиза объявят уже 15 мая. Ждем с нетерпением!
Готовятся лутать донаты с лохов, много придётся обрабатывать
Посмотрим. Но кажется это брехня.
Дата центр может стоить десятки миллиардов, не одна игра столько не стоит.
Ну ждем цену в 100 баксов))
Будет на торрентах поиграю,нет так нет.ГТА 5 купил,так и не смог даже треть пройти,хоть там уже и лучи запилили.
Слух Леста в Москве здания покупает на донаты.
...но трейлер так и не показали.
А я слышал, что 2 дата центра..
Человек, если захочет, он с любого дата-центра вынесет выдранный чип памяти с флешки и припаяет его обратно дома, что бы выкрасть информацию.
С таким хайпом гташка должна быть лучшей игрой десятилетия. Не меньше. У киберпанка был шанс, но проджекты всех обманули и поводили за нос.
Посмотрим. Есть стойкое ощущение, что серия GTA свернула не туда после IV-ой части.
я бы не переживал насчет гташки, учитывая насколько хорошей рдр2 получилось
А смысл. Рано хайповать Гта онлайн еще ждет летнее обновление.
вернули бы братьев и Лесли
Здание построила,а про игру забыла;)