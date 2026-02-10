ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 680 оценок

Слух: третий трейлер GTA 6 могут показать в начале августа 2026 года

klitor_lizator klitor_lizator

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон поделился своим мнением касательно сроков старта масштабной рекламной кампании экшена Grand Theft Auto VI. По его информации, Rockstar Games планируют активизировать маркетинговую работу ближе к концу лета 2026 года.

Хендерсон предполагает, что студия выпустит третий трейлер игры в формате «теневого дропа» — без предварительных анонсов и обратного отсчёта. Ожидается, что этот ролик появится в начале августа, накануне квартального отчёта перед инвесторами материнской компании Take-Two Interactive.

Такое совпадение нередко используется для повышения интереса акционеров и укрепления стоимости акций перед важными финансовыми отчётами. При этом из других источников известно, что в августе 2026 года выйдет именно геймплейный трейлер, а не кинематографический.

23
30
agula98

Нужно уже геймплей показывать, а не трейлеры

15
Роман45554
2
Роман45554

летом все летом

Роман45554

а да кто круче выстрелит чм или гта трейлер

1
Александр Гоголев

О ураа ребята, новый трейлер будет по великолепной величайшей несравнимой игре. Я в августе возьму отпуск, и буду сидеть афк на ютубе обновляя канал рокстар. Когда выйдет трейлер я посмотрю его тысячу раз, не меньше.

6
K0t Felix

Не нужно так себя бичевать

2
AchingGarrison
Когда выйдет трейлер я посмотрю его тысячу раз, не меньше.

Зуб даёшь?)))

1
Carissa7517

Зачем так жестоко с собой

2
SERGEY-SP

по..ую!

4
Carissa7517

Поддерживаю

5
AchingGarrison

Вангую,сам посмотришь хоть раз)))

1
SERGEY-SP AchingGarrison

что посмотришь?Я не фанат гта !Не играл не в одну часть!Я по резидентам только!

2
caliskan

Покажут трейлер в августе с датой релиза в 27 году

2
KookyPentheus

Верю

jackquicksilver

Много ли людей здесь собираются дожить до августа 2026 года?

1
Роман45554
1
AchingGarrison Роман45554

Запор-дело такое)))

1
UnfoundedRylan

Это же просто чужое мнение и далеко не факт что так и будет. Моё мнение трейлер выйдет раньше

1
Finni24

а могут и не показать

1
Iscander92

а может и не покажут

1
Лидер Мур

пофиг на трейлеры, жду релиз, больше ничего не нужно в этом мире, только релиз гэтэа!

1
FairUlu

Одна бабка, сидящая на лавочке возле курилки разрабов слышала и сообщила куда надо (сюда).

