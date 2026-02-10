Слух: третий трейлер GTA 6 могут показать в начале августа 2026 года

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон поделился своим мнением касательно сроков старта масштабной рекламной кампании экшена Grand Theft Auto VI. По его информации, Rockstar Games планируют активизировать маркетинговую работу ближе к концу лета 2026 года.

Хендерсон предполагает, что студия выпустит третий трейлер игры в формате «теневого дропа» — без предварительных анонсов и обратного отсчёта. Ожидается, что этот ролик появится в начале августа, накануне квартального отчёта перед инвесторами материнской компании Take-Two Interactive.

Такое совпадение нередко используется для повышения интереса акционеров и укрепления стоимости акций перед важными финансовыми отчётами. При этом из других источников известно, что в августе 2026 года выйдет именно геймплейный трейлер, а не кинематографический.