Слух: в GTA 6 внедрят динамическую систему рисков и наград для всех видов краж

Пользователь Reddit под ником Disastrous_Suit5731 опубликовала на форуме GTA пост, в котором утверждает, что работала над GTA 6 в конце 2020 года. Она описала новую систему ограблений, основанную на реалистичном балансе рисков и наград.

По её словам, чем выше ценность цели, тем сильнее потребность в планировании. Даже такие детали, как время пребывания на объекте или манера обращения с персоналом, могут повлиять на исход дела. Игрок сможет действовать как безрассудно, так и расчетливо — мир и окружающая среда будут динамично реагировать на выбранный стиль.

Например, небольшие продуктовые лавки и малые предприятия грабить проще: там низкий уровень безопасности и медленная реакция полиции, но и куш будет скромным.

При налётах на люксовые бутики, ювелирные магазины и инкассаторские бронеавтомобили сложность возрастает из-за продвинутых систем защиты и моментальных оповещений органов правопорядка штата Леонида. В таких случаях любая ошибка приведёт к провалу, поэтому операции с высоким риском требуют тщательной подготовки, которая компенсируется щедрым вознаграждением.