Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 695 оценок

Слух: в GTA 6 внедрят динамическую систему рисков и наград для всех видов краж

Gruz_ Gruz_

Пользователь Reddit под ником Disastrous_Suit5731 опубликовала на форуме GTA пост, в котором утверждает, что работала над GTA 6 в конце 2020 года. Она описала новую систему ограблений, основанную на реалистичном балансе рисков и наград.

По её словам, чем выше ценность цели, тем сильнее потребность в планировании. Даже такие детали, как время пребывания на объекте или манера обращения с персоналом, могут повлиять на исход дела. Игрок сможет действовать как безрассудно, так и расчетливо — мир и окружающая среда будут динамично реагировать на выбранный стиль.

Например, небольшие продуктовые лавки и малые предприятия грабить проще: там низкий уровень безопасности и медленная реакция полиции, но и куш будет скромным.

При налётах на люксовые бутики, ювелирные магазины и инкассаторские бронеавтомобили сложность возрастает из-за продвинутых систем защиты и моментальных оповещений органов правопорядка штата Леонида. В таких случаях любая ошибка приведёт к провалу, поэтому операции с высоким риском требуют тщательной подготовки, которая компенсируется щедрым вознаграждением.

6
13
Комментарии:  13
Opus Magnum

Официально по слухам, впрочем, как всегда.

1
AchingGarrison

Так работает маркетинг))) Но почему бы и нет. Осень будет горячее лета)))

Alex Energy

Ох гташечка, скоро поиграем, может даже вновь соединим Брейна с Алексом ради такого случая)

1
Retro_Gamer

Да, были времена )

2
Naughty_Kamikaze

Чем сейчас занимается АлексПозитиффф? Уже и забыл про такого!

Alex Energy Naughty_Kamikaze

Судя по всему готовится к стримам, скоро чувствую я их с Брейном завалят комментариями на счет камбэка)

1
ZAUSA
Да? А что насчёт угона автомобиля?

1
Lvinomord

Его не будет в игре.По слухам;)

1
-zotik-

В 5ке как минимум была разница в цене от класса

1
kohopeyka

вранье, прочитал полный пост, полез в комменты и убедился в этом вдвойне

1
sa1958

Ну посмотрим.

klitor_lizator

А ведь кто-то поверит...