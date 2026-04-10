Слух: Версия GTA VI для PC целится в релиз на февраль 2027 года

Пока консольщики готовятся к релизу в 2026-м, «пека-боярам», похоже, придется запастись недюжинным терпением. Инсайдер под ником DetectiveSeeds провел настоящее расследование, чтобы узнать, когда же игра доберется до компьютеров.

Метод инсайдера достоин отдельного фильма: он связался более чем с 90 бывшими сотрудниками Rockstar Games через LinkedIn. Ответили лишь трое, но их показания сошлись.

Главные детали:

Окно релиза: Rockstar и Take-Two планируют выпустить ПК-версию в феврале 2027 года.

Причина: Издатель хочет успеть выпустить игру до конца финансового года, чтобы закрыть отчеты рекордными цифрами.

Нюанс: Все три источника подчеркнули, что это лишь текущий план. Учитывая масштабы проекта, сроки могут сдвинуться в любой момент.

Традиция Rockstar выпускать ПК-версию спустя год-полтора после консольной, кажется, сохраняется. Готовьте ваши видеокарты (которые к 2027 году уже, возможно, устареют).