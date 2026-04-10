Слух: Версия GTA VI для PC целится в релиз на февраль 2027 года

Пока консольщики готовятся к релизу в 2026-м, «пека-боярам», похоже, придется запастись недюжинным терпением. Инсайдер под ником DetectiveSeeds провел настоящее расследование, чтобы узнать, когда же игра доберется до компьютеров.
Метод инсайдера достоин отдельного фильма: он связался более чем с 90 бывшими сотрудниками Rockstar Games через LinkedIn. Ответили лишь трое, но их показания сошлись.
Главные детали:
- Окно релиза: Rockstar и Take-Two планируют выпустить ПК-версию в феврале 2027 года.
- Причина: Издатель хочет успеть выпустить игру до конца финансового года, чтобы закрыть отчеты рекордными цифрами.
- Нюанс: Все три источника подчеркнули, что это лишь текущий план. Учитывая масштабы проекта, сроки могут сдвинуться в любой момент.
Традиция Rockstar выпускать ПК-версию спустя год-полтора после консольной, кажется, сохраняется. Готовьте ваши видеокарты (которые к 2027 году уже, возможно, устареют).
Это даже не слух, а хотелки пэка-бояр, которые не прочь, чтобы позорные консольщики провели бета-тест, да и будем честны- камон, истинным пэкарям наплевать на какую-то там ГТА 6.
Игра выходит на консоли в ноябре 26 года и через 4 месяца на ПК? Не смешите. Это считай первая в мире АААА - игра. Роки будут доить консоли года 2, не меньше))
сказочка для бояр чтобы они по ночам меньше писались )))
слишком рано, осень 27 года, да. но тут через 3 месяца сразу порт. будет збс конечно, но слишком влажные мечты
О, конечно, ведь ждать релиза на консоли - это так по-барски! Пока "пека-бояре" уже третий год подряд наслаждаются эксклюзивами в 4K и 120 FPS, консольщики тренируют пальцы, обновляя ленту новостей о переносах. Ну ничего, зато у вас будет время накопить на SSD, который наконец-то вместит игру 2026 года целиком! )))