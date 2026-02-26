ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 693 оценки

Согласно инсайдерам, Rockstar распространяет ложную информацию о GTA 6, чтобы поймать источники утечек

2BLaraSex 2BLaraSex

В преддверии выхода GTA 6 - самой ожидаемой игры десятилетия, релиз которой запланирован на 19 ноября 2026 года, Rockstar Games перешла в решительное наступление на информационных "кротов". Студия, потерявшая за последние годы миллиарды долларов из-за утечек больше не может позволить себе утечку конфиденциальных данных.

Согласно сообщениям авторитетного портала TechSpot и ряда отраслевых инсайдеров, Rockstar внедрила тактику активного противодействия утечкам. Вместо простого игнорирования слухов, как это было раньше, компания начала распространять среди сотрудников ложную информацию о деталях игры - различные версии названий миссий, измененные детали карты или несуществующие механики. Если определенный "факт" всплывает в интернете, Rockstar может с высокой точностью определить, кто именно из команды (или связанных с ней лиц) стал источником утечки.

Они намеренно распространяют ложную информацию, чтобы поймать утечки. Это на 100% правда, - подтвердил известный инсайдер Reece "KiwiTalkz" Reilly.

Это привело к тому, что атмосфера внутри студии и вокруг нее накалилась до предела. Сотрудники, получившие строгие предупреждения от руководства, хранят полное молчание, опасаясь не только потерять работу, но и стать жертвой дезинформационной ловушки.

Официальный старт маркетинговой кампании GTA 6 ожидается летом 2026 года. До тех пор фанатам, жаждущим любой информации об игре, придется существовать в условиях жесткой цензуры со стороны Rockstar и лавировать между реальными фактами и ловушками, расставленными самой компанией.

era aoi

Не завидую тому парню, если его поймают.

AchingGarrison

Ему законом запретят играть в gta 6)))

era aoi AchingGarrison

Увезут на студию озвучки и будут с ним записывать звуки избиваемых нпц

Saka Madiq
Студия, потерявшая за последние годы миллиарды долларов из-за утечек

ШТА?

Azimut zvuk

Студия, потерявшая за последние годы миллиарды долларов из-за утечек

2BLaraSex

Имеется ввиду, что после сливов акции падают в цене и они теряют капитализацию. В 2022 году после масштабного слива акции Take-Two упали на 6% и компания подешевела 2 миллиарда.

YouTube_GamesTezi

Под миллиардами в данном случае подразумеваются не физические деньги на счетах а прежде всего колоссальное падение рыночной капитализации и огромная упущенная выгода.

Carissa7517
компания начала распространять среди сотрудников ложную информацию о деталях игры - различные версии названий миссий, измененные детали карты или несуществующие механики.

А как работать с ложной информацией?

Vuqar1992