Согласно инсайдерам, Rockstar распространяет ложную информацию о GTA 6, чтобы поймать источники утечек

В преддверии выхода GTA 6 - самой ожидаемой игры десятилетия, релиз которой запланирован на 19 ноября 2026 года, Rockstar Games перешла в решительное наступление на информационных "кротов". Студия, потерявшая за последние годы миллиарды долларов из-за утечек больше не может позволить себе утечку конфиденциальных данных.

Согласно сообщениям авторитетного портала TechSpot и ряда отраслевых инсайдеров, Rockstar внедрила тактику активного противодействия утечкам. Вместо простого игнорирования слухов, как это было раньше, компания начала распространять среди сотрудников ложную информацию о деталях игры - различные версии названий миссий, измененные детали карты или несуществующие механики. Если определенный "факт" всплывает в интернете, Rockstar может с высокой точностью определить, кто именно из команды (или связанных с ней лиц) стал источником утечки.

Они намеренно распространяют ложную информацию, чтобы поймать утечки. Это на 100% правда, - подтвердил известный инсайдер Reece "KiwiTalkz" Reilly.

Это привело к тому, что атмосфера внутри студии и вокруг нее накалилась до предела. Сотрудники, получившие строгие предупреждения от руководства, хранят полное молчание, опасаясь не только потерять работу, но и стать жертвой дезинформационной ловушки.

Официальный старт маркетинговой кампании GTA 6 ожидается летом 2026 года. До тех пор фанатам, жаждущим любой информации об игре, придется существовать в условиях жесткой цензуры со стороны Rockstar и лавировать между реальными фактами и ловушками, расставленными самой компанией.