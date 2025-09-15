Согласно Rockstar Games, выход GTA6 станет крупнейшим запуском игры в истории

До сих пор о грядущем успехе GTA 6 рассуждали в основном аналитики, инсайдеры и материнская компания Take-Two Interactive. Сама же Rockstar, известная своей скрытностью, хранила молчание относительно собственных ожиданий от проекта.
Теперь же позиция разработчика стала ясна. В описании вакансии для ведущего инженера-программиста, обнаруженной пользователем X под ником TheGTABase, говорится, что успешный кандидат будет работать с "тем, что станет крупнейшим запуском игры в истории".
В формулировке студии нет места сомнениям: она не использует слова "возможно" или "вероятно". Rockstar уверена в том, что GTA 6 установит новые рекорды для индустрии и станет ее новой вехой.
Хотя для игрового сообщества грядущий успех GTA 6 является очевидным фактом, прямое заявление от самой Rockstar примечательно. Оно дает редкое понимание того, как сама студия воспринимает свой титанический проект и готовится к тому, чтобы справиться с наплывом игроков.
Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается 26.05.2026 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Да блэть вы об этом говорите, уже с самого анонса ....Наркоманы
Был бы крупнее если бы релиз и на пк был тоже.
они не знают что такое пк свинарник)
Так он и будет, но сначала нужен бета-тест на сосолях. Это тоже будет считаться запуском, просто платформа другая.
ребят вы серъёзно будете играть в это в 540p 25fps? я лучше некст ген подожду и минимум 60 кадров...
Не будем, потому что дождёмся выхода игры на лучшей платформе и поиграем в 1440p@60FPS на высоких настройках на будущем миддле RTX 6000 серии.
тебя ничему не научил опыт игры в гта 4 на пк?
Это когда ты еще не родился?)
Игра ещё не вышла, а уже бесит.
Смотрите, чтобы это не стало крупнейшим провалом…
У консолоты вновь появится возможность спамить бородатым мемом с ГТА на ПК в Ютубе.
лоха прогрели)
Игра выходит раз 10 лет, эксклюзивов то мало на ps5, и то больше половины вышло на рс. Дай им хоть за что то зацепится, и упомянуть дешевый тролинг адрес pc пользователей.
Это конечно самоотсос знатный, но по по сути они правы!
Это будет технологический шедевр, который в очередной раз покажет всяким пшeкам и юбикам насколько сильно они застряли в каменном веке.
Так и будет, жду игру
Либо крупнейшим обсером в истории🤣 // Руслан Варнин