Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 527 оценок

Согласно Rockstar Games, выход GTA6 станет крупнейшим запуском игры в истории

2BLaraSex 2BLaraSex

До сих пор о грядущем успехе GTA 6 рассуждали в основном аналитики, инсайдеры и материнская компания Take-Two Interactive. Сама же Rockstar, известная своей скрытностью, хранила молчание относительно собственных ожиданий от проекта.

Теперь же позиция разработчика стала ясна. В описании вакансии для ведущего инженера-программиста, обнаруженной пользователем X под ником TheGTABase, говорится, что успешный кандидат будет работать с "тем, что станет крупнейшим запуском игры в истории".

В формулировке студии нет места сомнениям: она не использует слова "возможно" или "вероятно". Rockstar уверена в том, что GTA 6 установит новые рекорды для индустрии и станет ее новой вехой.

Хотя для игрового сообщества грядущий успех GTA 6 является очевидным фактом, прямое заявление от самой Rockstar примечательно. Оно дает редкое понимание того, как сама студия воспринимает свой титанический проект и готовится к тому, чтобы справиться с наплывом игроков.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается 26.05.2026 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

23
24
Комментарии:  24
Brainstoun

Да блэть вы об этом говорите, уже с самого анонса ....Наркоманы

8
borsic

Был бы крупнее если бы релиз и на пк был тоже.

5
ze1n_82

они не знают что такое пк свинарник)

17
Phoenix87

Так он и будет, но сначала нужен бета-тест на сосолях. Это тоже будет считаться запуском, просто платформа другая.

1
Юрий Пенкин

ребят вы серъёзно будете играть в это в 540p 25fps? я лучше некст ген подожду и минимум 60 кадров...

5
BekkerDev Studio

Не будем, потому что дождёмся выхода игры на лучшей платформе и поиграем в 1440p@60FPS на высоких настройках на будущем миддле RTX 6000 серии.

2
Юрий Пенкин BekkerDev Studio

тебя ничему не научил опыт игры в гта 4 на пк?

1
reactivity Юрий Пенкин

Это когда ты еще не родился?)

1
ZAUSA

Игра ещё не вышла, а уже бесит.

5
Neko-Aheron

Смотрите, чтобы это не стало крупнейшим провалом…

4
Евгений Кондратенко

У консолоты вновь появится возможность спамить бородатым мемом с ГТА на ПК в Ютубе.

3
ze1n_82

лоха прогрели)

8
User_200

Игра выходит раз 10 лет, эксклюзивов то мало на ps5, и то больше половины вышло на рс. Дай им хоть за что то зацепится, и упомянуть дешевый тролинг адрес pc пользователей.

2
FilthyZachary

Это конечно самоотсос знатный, но по по сути они правы!

3
Johnny Rotten

Это будет технологический шедевр, который в очередной раз покажет всяким пшeкам и юбикам насколько сильно они застряли в каменном веке.

3
Константин335

Так и будет, жду игру

2
Пользователь ВКонтакте

Либо крупнейшим обсером в истории🤣 // Руслан Варнин

2
