Согласно Rockstar Games, выход GTA6 станет крупнейшим запуском игры в истории

До сих пор о грядущем успехе GTA 6 рассуждали в основном аналитики, инсайдеры и материнская компания Take-Two Interactive. Сама же Rockstar, известная своей скрытностью, хранила молчание относительно собственных ожиданий от проекта.

Теперь же позиция разработчика стала ясна. В описании вакансии для ведущего инженера-программиста, обнаруженной пользователем X под ником TheGTABase, говорится, что успешный кандидат будет работать с "тем, что станет крупнейшим запуском игры в истории".

В формулировке студии нет места сомнениям: она не использует слова "возможно" или "вероятно". Rockstar уверена в том, что GTA 6 установит новые рекорды для индустрии и станет ее новой вехой.

Хотя для игрового сообщества грядущий успех GTA 6 является очевидным фактом, прямое заявление от самой Rockstar примечательно. Оно дает редкое понимание того, как сама студия воспринимает свой титанический проект и готовится к тому, чтобы справиться с наплывом игроков.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается 26.05.2026 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.