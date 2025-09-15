ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 532 оценки

Согласно Rockstar Games, выход GTA 6 станет крупнейшим запуском игры в истории

2BLaraSex 2BLaraSex

До сих пор о грядущем успехе GTA 6 рассуждали в основном аналитики, инсайдеры и материнская компания Take-Two Interactive. Сама же Rockstar, известная своей скрытностью, хранила молчание относительно собственных ожиданий от проекта.

Теперь же позиция разработчика стала ясна. В описании вакансии для ведущего инженера-программиста, обнаруженной пользователем X под ником TheGTABase, говорится, что успешный кандидат будет работать с "тем, что станет крупнейшим запуском игры в истории".

В формулировке студии нет места сомнениям: она не использует слова "возможно" или "вероятно". Rockstar уверена в том, что GTA 6 установит новые рекорды для индустрии и станет ее новой вехой.

Хотя для игрового сообщества грядущий успех GTA 6 является очевидным фактом, прямое заявление от самой Rockstar примечательно. Оно дает редкое понимание того, как сама студия воспринимает свой титанический проект и готовится к тому, чтобы справиться с наплывом игроков.

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается 26.05.2026 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  111
ZAUSA

Игра ещё не вышла, а уже бесит.

77
FuDrew
Спойлер
5
zzzombie1989

Переименуйся в ZAUA, клоунич

2
Sanek4elik

С гта как известно фуфлошлак через одну часть

Neko-Aheron

Смотрите, чтобы это не стало крупнейшим провалом…

37
Константин335

Не будет это провалом

18
SwiftYurick

Это априори провалом быть не может. Скринь, в первые же сутки будут продажи на миллиард)

7
Nill Kravets SwiftYurick

изо Бренда но MK1 тоже сначала поднялся и резко упал а сюжетное дополнение как фаталити

2
Johnny Rotten

Это будет технологический шедевр, который в очередной раз покажет всяким пшeкам и юбикам насколько сильно они застряли в каменном веке.

31
Lawron

Дай полякам м юбикам бюджет в миллиард долларов и они смогут тоже самое сделать. В рокстар не избранные гении работают, а такие же обычные программисты как и в других компаниях. И это не говоры об их ужасной корпоративной среде, где 14 часов работаешь и неделями можешь семью не увидеть.

12
Edvard Zero Lawron

О да ты шаришь, откуда столько инфы?) родственник в конц-лагере под названием Рокстар?)

3
Johnny Rotten Lawron

Ага, напомни сколько они там киберпадлу разрабатывали? А напомнить что у них на пс4 вышло и что вышло у рокстар на 360 пс3 (не говоря уже о пс4)?

5
Brainstoun

Да блэть вы об этом говорите, уже с самого анонса ....Наркоманы

30
borsic

Был бы крупнее если бы релиз и на пк был тоже.

17
ze1n_82

они не знают что такое пк свинарник)

34
Phoenix87

Так он и будет, но сначала нужен бета-тест на сосолях. Это тоже будет считаться запуском, просто платформа другая.

12
borsic ze1n_82

Хоспаде, 25 год. Я уж думал такие шизы вымерли.

7
Юрий Пенкин

ребят вы серъёзно будете играть в это в 540p 25fps? я лучше некст ген подожду и минимум 60 кадров...

17
BekkerDev Studio

Не будем, потому что дождёмся выхода игры на лучшей платформе и поиграем в 1440p@60FPS на высоких настройках на будущем миддле RTX 6000 серии.

17
Юрий Пенкин BekkerDev Studio

тебя ничему не научил опыт игры в гта 4 на пк?

9
reactivity Юрий Пенкин

Это когда ты еще не родился?)

8
vfa19

Да не, очередной провал мертвовысротой игры.

17
Евгений Кондратенко

У консолоты вновь появится возможность спамить бородатым мемом с ГТА на ПК в Ютубе.

9
ze1n_82

лоха прогрели)

12
User_200

Игра выходит раз 10 лет, эксклюзивов то мало на ps5, и то больше половины вышло на рс. Дай им хоть за что то зацепится, и упомянуть дешевый тролинг адрес pc пользователей.

6
LIMITRON User_200

фиг им а не этот мем

2
Константин335

Так и будет, жду игру

8
Falcon4ik111

За что тебя загoвнили, если это факт

1
Константин335 Falcon4ik111

Это PG, здесь почти все игры хейтят, и если говоришь что то хорошее о игре так же закидают какахами

1
Some_Random_Name

На дворе 2025-й год, верить нужно тому, что можно реально оценить, а не чьим-то абстрактным обещаниям.

6
