Сообщается, что GTA 6 может получить новый трейлер в апреле 2026 года

Предстоящая игра от Rockstar Games, Grand Theft Auto 6, представляющая собой экшен-приключение с открытым миром, может получить новый трейлер в апреле 2026 года.

Создатель контента GameRiot упомянул в Twitter/X, что, по его данным, Rockstar Games может анонсировать что-то, связанное с GTA6, в следующем месяце, в апреле 2026 года, предполагая возможность нового трейлера. На вопрос о подробностях он ответил, что получил информацию от представителя игровой прессы и нескольких других осведомлённых лиц.

Ранее в этом месяце пользователь Twitter/X PlayStationSize, который обычно делится результатами анализа записей в базах данных PlayStation, сообщил, что идентификаторы GTA6 были добавлены в базу данных PlayStation, что указывает на возможность скорого появления новой информации о долгожданной игре, включая подробности предварительного заказа. Он также уточнил, что время между добавлением идентификаторов игр в базу данных PlayStation и фактическим появлением игры в предварительной продаже варьируется от издателя к издателю. Тем не менее, он считает, что фанатам не придётся долго ждать, пока станут известны цены на GTA6.

Несколько дней спустя стало известно, что упомянутые идентификаторы игр были «удалены» из базы данных PlayStation Store по указанию разработчика Rockstar Games. Выяснилось, что некоторые пользователи злоупотребляли утёкшими идентификаторами, чтобы добавить игру в список «Недавно сыгранных» на своих консолях с помощью багов. Упоминание GTA6 было удалено из списков «Недавно сыгранных» всех пользователей PlayStation, у которых игра отображалась в их профилях.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.