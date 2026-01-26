Сообщается, что GTA 6 не получит коробочных версий к релизу из-за возможных утечек сюжета

Печальные новости дошли до редакции польского портала PPE от надёжного источника Graczdari — инсайдера, который ранее раскрывал информацию о порте Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5 или дате выхода Sonic Racing: CrossWorlds на NS2.

Этот источник, занимающийся продажами физических копий видеоигр в Европе, сообщил, что издатель Grand Theft Auto 6, компания Take-Two, в настоящее время не планирует выпускать физическое издание истории Люсии и Джейсона. По крайней мере, не к релизу из-за возможных утечек сюжета или геймплея (как мы видели, например, с The Last of Us 2).

Согласно первоначальным, неподтверждённым сообщениям, GTA 6 сначала выйдет в цифровом формате на консолях, а физический релиз состоится лишь спустя некоторое время. Источник не знает, произойдёт ли это через несколько недель после запуска или только в первой половине 2027 года.

Как говорит один из информаторов:

Мы все чаще слышим, что физическая версия не будет выпущена одновременно с цифровой, чтобы предотвратить утечки. Мы получаем противоречивые сообщения: одни говорят, что физическая версия появится через три-четыре недели после цифрового релиза, в то время как другие говорят, что это произойдёт не раньше начала 2027 года. Более подробная информация будет доступна в середине февраля.