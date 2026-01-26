Сообщается, что GTA 6 не получит коробочных версий к релизу из-за возможных утечек сюжета

Печальные новости дошли до редакции польского портала PPE от надёжного источника Graczdari — инсайдера, который ранее раскрывал информацию о порте Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5 или дате выхода Sonic Racing: CrossWorlds на NS2.
Этот источник, занимающийся продажами физических копий видеоигр в Европе, сообщил, что издатель Grand Theft Auto 6, компания Take-Two, в настоящее время не планирует выпускать физическое издание истории Люсии и Джейсона. По крайней мере, не к релизу из-за возможных утечек сюжета или геймплея (как мы видели, например, с The Last of Us 2).
Согласно первоначальным, неподтверждённым сообщениям, GTA 6 сначала выйдет в цифровом формате на консолях, а физический релиз состоится лишь спустя некоторое время. Источник не знает, произойдёт ли это через несколько недель после запуска или только в первой половине 2027 года.
Как говорит один из информаторов:
Мы все чаще слышим, что физическая версия не будет выпущена одновременно с цифровой, чтобы предотвратить утечки. Мы получаем противоречивые сообщения: одни говорят, что физическая версия появится через три-четыре недели после цифрового релиза, в то время как другие говорят, что это произойдёт не раньше начала 2027 года. Более подробная информация будет доступна в середине февраля.
Ну да, в ГТА ведь такие великие сюжеты, не дай бог утекут.
Какая разница, великий или нет - портить впечатления нико не хочет, люди не для того столько лет ждали игру, чтобы какой-нибудь малолетний имбецил весь сюжет им заспойлерил, тем самым испортив впечатления.
Ну да, Рокстар о людях беспокоятся. Но в их число, очевидно, не входят пользователи ПК, которым придется играть через год или около того после выхода игры на консолях.
Прекрасно понимаю твою иронию, тем более в отношении такой жадной студии, как Rockstar. Однако какая мне разница, по какой причине они не будут выпускать физические копии игры, если я от этого только в плюсе.
Ну так это было очевидно с самого начала: они уже практиковали этот метод с RDR2 - дисковые версии появились лишь через несколько недель после релиза. В целом такие меры понятны. Перед релизом GTA V один из сотрудников GameStop слил карту игры, шедшую в комплекте с диском, а некоторые люди и вовсе, уже играли за несколько дней до выхода именно из‑за того, что у сотрудников магазина был "ранний доступ" к дисковым копиям.
Ну и ладно.
В Take-Two не знают про playground.ru. Тут обиженные школьники в день релиза спойлернут концовку.
Больше всего жалко игроков на ПК. Обычный пользователь в день релиза зайдёт на рецензии или форум, чтобы посмотреть, допустим, оценку игры и узнать впечатления других игроков, а какой‑нибудь малолетний деградант тут же засрёт всю ленту спойлерами...
какой гениальный способ впарить непродаваемую копию....
это жта,как только диски с игрой за месяц до релиза загрузят на склад её тут же украдут сделают кряк и выпустят за неделю до выхода,первый трейлер слили на 16 часов раньше