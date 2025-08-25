Сообщается, что Rockstar потратит до 300 миллионов долларов только на физику воды для GTA 6

GTA 6 выходит меньше чем через год, и каждый месяц приближает индустрию к её запуску в мае 2026 года. Поскольку ажиотаж продолжает расти, многие с нетерпением ждут новой информации от Rockstar и возможного нового трейлера к концу года.

Многое в GTA 6 остаётся окутанным тайной, но новый отчёт предполагает, что Rockstar внесла радикальные изменения в физику воды в игре. В частности, сообщается, что команда стремится создать самую реалистичную физику воды в играх на сегодняшний день.

Как сообщает VGTech, у Rockstar есть специальная команда из 20 инженеров, работающих только над этим элементом игры. Также сообщается, что на этот процесс выделен бюджет от 200 до 300 миллионов долларов. Этот бюджет весьма интересен, учитывая, что общий бюджет игры, по слухам, составляет 2 миллиарда долларов.

Команда работает над динамическими приливами и отливами, а также над другими интересными водными механиками. Более того, сообщается, что в GTA 6 появится сёрфинг как игровое занятие, расширяющее открытый мир серии.

Игроки также могут ожидать ураганы и наводнения как часть динамической погодной системы в открытом мире. Всё это должно усилить эффект погружения в новую игру Rockstar.

Хотя Rockstar пока мало что рассказывала о системе открытого мира в GTA 6, Take-Two ранее намекала на намерение студии усовершенствовать формулу GTA в шестой части. Таким образом, фанаты действительно смогут увидеть эти системы в финальной версии.