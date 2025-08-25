Сообщается, что Rockstar потратит до 300 миллионов долларов только на физику воды для GTA 6

GTA 6 выходит меньше чем через год, и каждый месяц приближает индустрию к её запуску в мае 2026 года. Поскольку ажиотаж продолжает расти, многие с нетерпением ждут новой информации от Rockstar и возможного нового трейлера к концу года.
Многое в GTA 6 остаётся окутанным тайной, но новый отчёт предполагает, что Rockstar внесла радикальные изменения в физику воды в игре. В частности, сообщается, что команда стремится создать самую реалистичную физику воды в играх на сегодняшний день.
Как сообщает VGTech, у Rockstar есть специальная команда из 20 инженеров, работающих только над этим элементом игры. Также сообщается, что на этот процесс выделен бюджет от 200 до 300 миллионов долларов. Этот бюджет весьма интересен, учитывая, что общий бюджет игры, по слухам, составляет 2 миллиарда долларов.
Команда работает над динамическими приливами и отливами, а также над другими интересными водными механиками. Более того, сообщается, что в GTA 6 появится сёрфинг как игровое занятие, расширяющее открытый мир серии.
Игроки также могут ожидать ураганы и наводнения как часть динамической погодной системы в открытом мире. Всё это должно усилить эффект погружения в новую игру Rockstar.
Хотя Rockstar пока мало что рассказывала о системе открытого мира в GTA 6, Take-Two ранее намекала на намерение студии усовершенствовать формулу GTA в шестой части. Таким образом, фанаты действительно смогут увидеть эти системы в финальной версии.
Них*я себе. Рокстар - боги игровой индустрии.
Ты бы поставил плашку *sarcasm*, а то так можно подумать, что жирнота полилась
Это не сарказм. Рокстар с каждой новой игрой ставят новую планку для всей индустрии, это установленный факт, как минимум со времен GTA5.
гта лучшая игра на планете ееееее
А можно хотя бы 10$ потратить на свой убогий лаунчер или удалить его вообще? Я щас попробовал Ред дед 2 запустить через стим он грит нужно вначале установить Рокстар лаунчер.Рокстарлаунчер устанавливается и говорит ой бля а мне нужно обновиться. Нажимаю обновись и дальше ничерта не происходит. Он просто даже обновиться не может. И ред дед который я когда то покупал и щас пол дня скачивал не может даже элементарно запуститься. Спасибо рокстар. Пойду блять качать с торрентов.
Я купил rdr2 (только ради сюжетки) в онлайн не разу не заходил. Так они меня забанили на месяц.;) лол
Они HDR исправили в ПК версии или честный все же только на Xbox?
Я не понимаю, куда могут утекать такие деньги? Вот из "надёжных источников" известно, что над водой работают 20 человек. Допустим, это супер-пупер специалисты с немыслимой зарплатой в 200к в год. Предположим, что они делали воду 5 лет — это всего лишь 20 лямов, а не 200. Они там себе что ли личный океан выкопали, расставив на дне миллиарды датчиков?
Я от одного умного человека услышал такую мысль: наука не доказывает, а показывает, никто тебе не покажет, сколько у них ушло денег на физику воды, так что это не более чем выдумка,от фанатиков.
Может над водой работают не 20 а 200 человек😁 + руководству сколько нужно на лапу дать?) А возможно они просто получают больше чем 200 тыс
А с чего ты решил что 200к в год у них она спокойно может быть 1 млн в год
Уважаемые люди:
-Rockstar нам нужно отмыть миллиард.
Rockstar :
-Физика земли, воды и огня по 300 млн. ну и на сотку физику груди сделаем.
А если серьёзно? Реально думаешь что просто отмыв?
Зачем им отмывать, все возможно проще, просто недостоверная информация. Ну а может, реально сейчас что-то запилят, но явно не за 300 млн.
Чубайс там случайно не устроился в рокстар?
Нитуп строился
Придурки не умеют разумно распоряжаться бюджетом, вот у них и "разработка дорожает".
С трудом в это верится.
"А какая в Kreed вода!"
А эту реалистичную физику средний пк потянет: частицы, брызги, отблеск, зеркальность, еще прозрачность с дисперсией. Если так, уже не плохая платформа для сборки. В любом случае берем.
Смотря как оптимизируют. Если они её засунут на серией с, то теоретически и какая-нибудь 1660 должна потянуть
В последние время копании с оптимизацией особо не парятся, и даже новые версии игр -- дают сбои на пк; где раньше свободно шли.
Все игры Рокстар выжимают все соки из консольного железа, оставляя другие студии на годы позади, потому-что они вливают кучу денег в инженеров и разработчиков.
6 часть если и будет плохо оптимизирована, то только на ПК, хотя я в этом сомневаюсь, последние 3 игры (MP3, GTA V, RDR 2) имели отличные порты на ПК.
Средний ПК с видеокартой уровня 4060, R5 5600 и 16-32 ОЗУ вполне потянет 6 часть на настройках +- уровня графики базовой ps5.
Я надеюсь на производительность они не меньше потратят. Что бы аж на какой-нибудь 1060 летала в 300 фпс😁