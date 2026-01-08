Сотрудник Rockstar уволен за слив фамилий героев и деталей геймплея GTA 6

Надежды на спокойную разработку одного из самых ожидаемых проектов десятилетия снова разбиты о суровую реальность. В сети разгорелся скандал, который проливает свет на новые детали Grand Theft Auto 6, но делает это ценой карьеры разработчика. По информации из авторитетных источников, Rockstar Games предприняла решительные меры против сотрудника, раскрывшего конфиденциальные данные инсайдеру Gameroll.
Все началось с обсуждения в социальных сетях, где Gameroll поделился списком инсайдерской информации, полученной от «друга в Rockstar». Ключевой проверкой достоверности стала информация о фамилиях главных героев. Источник правильно назвал их до того, как они всплыли в других сливах или были бы раскрыты официально: Люсия Каминос (Caminos) и Джейсон Дюваль (Duvall).
Вместе с этим были раскрыты следующие подробности:
- Возвращение 6-звездочного уровня розыска.
- Динамическая смена тел героев (механика веса).
- Исследование подводного мира, полного секретов.
- Способность Джейсона «Мертвый глаз», замедляющая время для поиска уязвимостей, но имеющая ограничения для применения.
- Система отношений между персонажами, работающая по принципу чести из RDR2.
- Новый тип GPS в виде прямоугольника с розовыми маркерами.
- Подтверждено наличие стриптиза в специальных заведениях и реакция NPC на оружие в руках.
Однако самый мрачный поворот эта история приняла, когда появилась информация об увольнении инсайдера. Согласно данным аналитика Videotechuk, Rockstar продолжает политику нулевой терпимости к утечкам. Сообщается, что компания уволила сотрудника из офиса в Линкольне (Великобритания) еще в апреле 2025 года за передачу данных третьим лицам, которые затем были опубликованы. Этот факт косвенно подтверждает правдивость как минимум части сливов Gameroll, поскольку студия фактически «сделала пример» из сотрудника, чтобы остановить поток информации.
Несмотря на серьезные меры, игроки продолжают жадно поглощать любые крупицы информации, надеясь, что Rockstar все же поделится геймплейными деталями официально раньше, чем их «сольют» окончательно. Релиз Grand Theft Auto VI ожидается осенью 2026 года, если не случится еще одного переноса.
