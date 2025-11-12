Сотрудники Rockstar, которых внезапно уволили из компании, требуют восстановления, чтобы завершить работу над GTA 6

Grand Theft Auto 6 — не единственная новость о Rockstar Games: британская студия внезапно уволила тридцать одного работника за то, что она назвала грубым проступком, но если бы вы спросили теперь уже бывших сотрудников, многие из которых являются ветеранами-разработчиками Rockstar, то сказали бы, что студия просто подавляла профсоюз.

Уволенные сотрудники сейчас протестуют у офиса Rockstar North в Великобритании. Многие высказывают своё мнение о причинах их увольнения, заявляя, что Rockstar не предоставила никаких доказательств их предполагаемого грубого нарушения и что их уволили без надлежащей правовой процедуры или надлежащего представительства. По данным Rockstar, теперь уже бывшие сотрудники сливали конфиденциальную информацию на публичном форуме, но уволенные сотрудники заявили, что им никогда не показывали никаких доказательств подобных утечек.

Сотрудники и Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) утверждают, что Rockstar просто хотела распустить создаваемый профсоюз, при этом сотрудники указывают на то, что каждый из уволенных сотрудников являлся членом профсоюза, а Великобритания в настоящее время готовится принять Закон о правах трудящихся, который обеспечит повышенные гарантии для работников в начале следующего года.

Кроме того, странно, что Rockstar уволила нескольких опытных разработчиков прямо перед завершением Grand Theft Auto 6, а затем отложила релиз игры до 19 ноября 2026 года для её дальнейшей доработки. Похоже, вам бы хотелось, чтобы в разработке этой игры участвовало как можно больше людей, особенно учитывая, что она уже на финишной прямой, и многие из этих сотрудников были ветеранами студии.

«Если в моём резюме, в моём резюме на всю оставшуюся жизнь будет указано грубое нарушение, это нанесёт огромный ущерб любым карьерным перспективам. Важно также отметить, что вам будет стыдно, если вас таким образом выгонят с работы. Ведь все мы хотим остаться здесь. Мы хотим получить свою работу, мы хотим закончить то, над чем работали. А теперь это внутреннее чувство стыда от того, что это грубое нарушение будет с вами навсегда, его трудно объяснить », — сказал один из сотрудников.

Ближайшая цель здесь совершенно ясна. Это восстановление на работе всех 31 уволенного работника в Великобритании и трёх работников в Торонто. Мы знаем, что наш родственный профсоюз в Канаде прилагает все усилия для поддержки. Это восстановление на работе для этих работников. Это полная компенсация за потерю заработной платы за этот период. Это чёткая ответственность за то, как были обработаны эти увольнения, эти совершенно очевидные, несправедливые увольнения без процедуры, без доказательств. Поэтому компания должна нести чёткую ответственность и обязаться соблюдать трудовое законодательство Великобритании в будущем.

Что будет дальше, зависит от Rockstar. Хочу внести полную ясность. [...] Мы только что подали иск. Теперь им пора ответить. Мы надеемся, что они урегулируют этот вопрос мирным путём, верно? Это, в конечном счёте, вопиющий и, честно говоря, шокирующий факт. Я никогда не видел ничего подобного не только в игровой индустрии, но и в британских профсоюзах за последние 20 лет. Сейчас Rockstar может всё исправить.

«Это рабочие, которые просто хотят вернуться к работе, работать над игрой, которую любят. Если они этого не сделают, значит, они уже видели, с чем им приходится бороться. Общественное мнение против них, и мы продолжим оказывать на них давление через законные средства, через демонстрации, рассказывая о том, что пришлось пережить этим рабочим», — заявил организатор Независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB).