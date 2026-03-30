Создание GTA 6 может обойтись в 3 миллиарда долларов США - самый большой бюджет в истории индустрии развлечений

GTA 6 может стать самым дорогим проектом не только в мире видеоигр, но и во всей индустрии развлечений, согласно новым оценкам, основанным на финансовых документах Rockstar North. Согласно этим расчётам, студия потратила более 2,1 миллиарда долларов на зарплаты с 2019 года, что увеличивает общую стоимость проекта примерно до 3 миллиардов долларов при возможном релизе в ноябре.

Эта информация взята из официальных бухгалтерских документов шотландской студии, исторически ответственной за франшизу, вновь разжигая дискуссию о стоимости разработки блокбастера такого масштаба. Компания Take-Two ранее пояснила, что разработка GTA 6 началась примерно в 2018 году, после выхода Red Dead Redemption 2, а фактическая разработка стартовала в 2020 году. Этот длительный производственный цикл помогает объяснить такие высокие цифры.

До сих пор одной из самых обсуждаемых цифр, касающихся игры, был предполагаемый окончательный бюджет около 2 миллиардов долларов, включая производство, зарплаты и маркетинг. Однако новые оценки ещё больше увеличивают эту сумму, ставя GTA 6 намного выше других проектов, известных своими высокими затратами. Для сравнения, по разным оценкам, бюджет Cyberpunk 2077 составит около 436 миллионов долларов, Red Dead Redemption 2 — от 370 до 540 миллионов, а Call of Duty: Modern Warfare II — более 300 миллионов.

Если эти оценки подтвердятся, GTA 6 не только побьет все рекорды в индустрии видеоигр, но и может стать самым дорогим развлекательным проектом в истории. Разница будет колоссальной, даже по сравнению с бюджетами, уже считающимися высокими в секторе AAA-игр.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.