Стали известны подробности онлайн-режима GTA 6 благодаря судебному разбирательству

Недавно сообщалаось о первой победе Rockstar Games в громком споре с уволенными сотрудниками. Однако теперь, с появлением дополнительной информации из суда, всплыли гораздо более конкретные детали о самой Grand Theft Auto VI. И хотя это лишь небольшая часть головоломки, поклонники серии наверняка её запомнят.

Согласно отчёту о слушании (дело касалось лишь промежуточного ходатайства о восстановлении заработной платы), судья ещё не рассмотрел все доказательства, которые составляют более 2000 страниц. Rockstar подчеркнула, что уволила лишь небольшую группу людей с Discord-серверов, связанных с профсоюзом, и причиной якобы стало грубое нарушение дисциплины, включая оскорбление начальства и разглашение конфиденциальной информации.

Однако наиболее интересная деталь с точки зрения игроков — одна очень специфическая: по словам Rockstar, двух сотрудников обвинили в раскрытии «совершенно секретной», неанонсированной функции GTA 6. Это онлайн-режим, который позволит до 32 игрокам одновременно играть на одном сервере в GTA Online. Это первая ощутимая деталь, касающаяся многопользовательского режима в новой части серии.

Уволенные разработчики заявили, что информация о сессиях на 32 игрока просочилась случайно — из-за отпуска команды контроля качества Rockstar не смогла собрать полный состав игроков для тестирования, которое само по себе должно было раскрыть масштаб режима. У одного из уволенных сотрудников было всего одно сообщение в Discord, касающееся отсутствия признаков переработок в отделе контроля качества.

В ходе слушаний возникли и другие спорные вопросы: Rockstar утверждала, что некоторые сообщения были отправлены в рабочее время, что давало компании право их анализировать. Были приведены примеры резких высказываний в адрес менеджеров, а также информация о присутствии в Discord человека, работающего с отраслевыми СМИ. Юристы, представляющие интересы сотрудников, в свою очередь, обвинили компанию в нарушении собственных процедур и незаконном доступе к многолетним переговорам профсоюза.