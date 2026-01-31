Старый инсайдерский слив по GTA 6 намекнул на вторую локацию помимо Vice City

В сети вновь вспомнили утечку по Grand Theft Auto 6 от 2016 года, которая ранее уже подтверждалась частично и теперь может указывать на ещё одну игровую локацию — помимо официально подтверждённого аналога Майами (Vice City).

Речь идёт о сообщении анонимного разработчика, появившемся почти десять лет назад. Тогда источник утверждал, что события GTA 6 развернутся во Флориде и на Кубе. По его словам, мужской персонаж должен был заниматься наркоконтрабандой, а женский — выступать связным в США. Интерес к этой утечке подогревает тот факт, что тот же инсайдер заранее раскрыл детали сюжета Red Dead Redemption 2, которые позже оказались правдой.

Rockstar официально подтвердила, что GTA 6 предложит масштабный мир и современную версию Vice City, однако о других странах или островах пока не говорила. Тем не менее формулировки студии о «большом мире» и традиция серии включать несколько регионов заставляют фанатов присматриваться к старому сливу внимательнее.

Дополнительная локация не стала бы чем-то новым для франшизы. Ещё в первой GTA можно было посетить несколько городов, а San Andreas и вовсе объединила три крупных региона. Rockstar давно делает ставку на разнообразные и крупные карты, поэтому появление Кубы выглядело бы логичным шагом для расширения игрового мира.

Пока это лишь теория, но на фоне ожиданий нового трейлера GTA 6 фанаты надеются, что скоро узнают, насколько правдивой была утечка. Если Куба действительно появится в игре, это станет одним из самых амбициозных решений Rockstar за всю историю серии.