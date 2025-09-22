Стивен Огг устал от вопросов о GTA 6: "Я не геймер, и мне всё равно"

Стивен Огг, сыгравший харизматичного и безумного Тревора Филлипса в Grand Theft Auto 5, снова дал понять фанатам, что он совершенно равнодушен к грядущему релизу GTA 6. На недавней конвенции актёра спросили о его эмоциях по поводу игры, но он ответил предельно честно: «Я ничего не чувствую. Я не геймер. Я никогда не играл в видеоигры».
Для большинства актёров участие в проектах Rockstar Games становится настоящей вехой в карьере: будь то Red Dead Redemption или GTA, эти игры неизменно попадают в руки миллионов игроков и превращают исполнителей ролей в культовые фигуры. Роджер Кларк, Нед Люк и Шон Фонтено активно общаются с фанатами и сами с теплом относятся к играм, где снимались. Но Огг занимает совершенно иную позицию — он не только не играет, но и явно устал от постоянных вопросов о GTA 6.
Фанаты давно подозревают, что актёр ненавидит свою роль Тревора или серию в целом. Сам Огг такие предположения опровергал, называя Тревора «великолепным персонажем», однако признавал, что не испытывает к Grand Theft Auto той привязанности, что его коллеги. Его равнодушие ещё раз проявилось в сравнении, которым он поделился: когда ему предложили сыграть в GTA 5, он ответил, что собеседник лучше прочитал бы «Преступление и наказание» Достоевского — ведь это тоже шедевр, но литературы.
Хотя поклонникам, возможно, жаль, что Огг не разделяет их энтузиазма, это более чем объяснимо. За более чем десять лет после выхода GTA 5 он неоднократно сталкивался с одними и теми же вопросами. Для актёра, далёкого от игр, интерес к новой части попросту отсутствует. И всё же фанаты надеются, что, нравится ему это или нет, Стивен Огг может вернуться к образу Тревора или появиться в Vice City в следующем году.
Правильно и сказал. 5 часть вышла 12 лет назад, работал он над игрой лет 15 назад, не меньше, и толпа каких то школей пристают к нему с тупыми вопросами)
Такое бывает, когда взялся брать бабки за видеосигны. Все прекрасно понимают что он актёр, играет разные роли, но так уж получилось, что GTA5 мегапопулярна, как и хайп вокруг 6 части, поэтому надо понимать, что народ будет пытаться узнать инфу о новой части в надежде, что актёры предыдущей части могут что то знать о предстоящей. Надо как то проще относиться к этому что ли с его стороны как Нед Люк или Шон Фонтено, парни вообще не парятся и только рады вниманию. Вообще Стивен персона неоднозначная, как и Тревор собсна, которого он сыграл, то фаната заигнорит сигной, то ребёнка испугает Тревором. Уж не знаю делает ли он это ради хайпа, толи потому что реально такой, толи ему не нравиться что остальные его роли не так популярны и он боится что будет известен как актёр одной роли.
Стивен Огг пусть идет нафиг, этот его Тревор максимально мерзкий персонаж.
Хуже Тревора только гопник СиДоджи из негритянского гетто.
король отбитости. Сжигает людей заживо, тусит с трупами, разносит всё подряд и при этом ещё и главный герой
И при этом он даже не главный герой хентая....
Если бы Тревора можно было бы сжечь заживо в самом начале игры и просто забыть про него навсегда,игре можно было бы очень многое простить....жаль (
// Денис Лежепеков
Очень жаль , любимый перс из прошлой GTA (
ты настолько банальный?
Да этот персонаж единственный харизматичный на всю игру.
Вопрос действительно тупой. Он любит все проекты, где участвовал, ведь ему там заплатили и немало!
Оглядываясь назад, сам думаю, вот поиграл я во все эти игры и что? Тоже хотел все продать и оставить себе только ноут для ms office, не более. Надо реальной жизнью жить!
Белла совсем заболела
"Фанаты давно подозревают, что актёр ненавидит свою роль". Я думаю, что он куда больше ненавидит фанатов, которые любят задолбать бесконечными распросами
Тот случай, когда фанаты безумнее персонажа?
Я считаю, что зависимость от игр часто начинается с детства. Если бы я рос в обеспеченной семье, то, вероятно, игры не были бы мне так необходимы. Но реальность такова, что повседневная рутина и бытовые хлопоты заставляют меня проводить время в играх и следить за всеми новинками.
достали деда уже
В " Ходячих " он был хорош !