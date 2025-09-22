Стивен Огг устал от вопросов о GTA 6: "Я не геймер, и мне всё равно"

Стивен Огг, сыгравший харизматичного и безумного Тревора Филлипса в Grand Theft Auto 5, снова дал понять фанатам, что он совершенно равнодушен к грядущему релизу GTA 6. На недавней конвенции актёра спросили о его эмоциях по поводу игры, но он ответил предельно честно: «Я ничего не чувствую. Я не геймер. Я никогда не играл в видеоигры».

Для большинства актёров участие в проектах Rockstar Games становится настоящей вехой в карьере: будь то Red Dead Redemption или GTA, эти игры неизменно попадают в руки миллионов игроков и превращают исполнителей ролей в культовые фигуры. Роджер Кларк, Нед Люк и Шон Фонтено активно общаются с фанатами и сами с теплом относятся к играм, где снимались. Но Огг занимает совершенно иную позицию — он не только не играет, но и явно устал от постоянных вопросов о GTA 6.

Фанаты давно подозревают, что актёр ненавидит свою роль Тревора или серию в целом. Сам Огг такие предположения опровергал, называя Тревора «великолепным персонажем», однако признавал, что не испытывает к Grand Theft Auto той привязанности, что его коллеги. Его равнодушие ещё раз проявилось в сравнении, которым он поделился: когда ему предложили сыграть в GTA 5, он ответил, что собеседник лучше прочитал бы «Преступление и наказание» Достоевского — ведь это тоже шедевр, но литературы.

Хотя поклонникам, возможно, жаль, что Огг не разделяет их энтузиазма, это более чем объяснимо. За более чем десять лет после выхода GTA 5 он неоднократно сталкивался с одними и теми же вопросами. Для актёра, далёкого от игр, интерес к новой части попросту отсутствует. И всё же фанаты надеются, что, нравится ему это или нет, Стивен Огг может вернуться к образу Тревора или появиться в Vice City в следующем году.