Стример xQc считает, что GTA 6 могла бы стоить 60 тысяч рублей

Чем ближе релиз Grand Theft Auto VI, тем активнее обсуждают возможную цену проекта. На фоне слухов о подорожании игр один из самых известных стримеров мира, Félix Lengyel, более известный как xQc, заявил, что новинка от Rockstar в теории могла бы стоить не 80 или даже 100 долларов, а все 800.
По его словам, если оценивать игру с точки зрения объема контента и производственных затрат по современным меркам, реальная ценность проекта значительно выше стандартного ценника. Он подчеркнул, что не ожидает такой стоимости на практике, однако считает, что по текущим отраслевым стандартам игра тянет именно на такую сумму.
Сейчас многие игроки предполагают, что базовая версия может приблизиться к отметке в 100 долларов. Эти разговоры усилились после того, как цифровой магазин Loaded, ранее известный как CDKeys, по ошибке показал предполагаемую цену стандартного издания для консолей.
xQc аргументирует свою позицию просто: большинство современных релизов за 60–80 долларов, по его мнению, предлагают сравнительно немного контента. В случае с GTA 6, как он считает, речь может идти о 80–100 часах одиночной кампании и последующем масштабном онлайн-режиме, способном удерживать игроков сотни и даже тысячи часов.
А я считаю, что этот стример дятел с рождения. Что будем делать?
Она может стоить хоть 8000 долларов, только после такого ценника рокстар в день релиза начнет процедуру банкротства
Очередной ЛОХ не знает цену деньгам эта фуфло и 5 баксво не стоит
Во-первых, издатель может выставлять любую цену, какую захотят. Хоть 10 долларов хоть 1000. По итогу все равно я, как покупатель, определяю сколько я готов отдать. Они могут хотеть, чтобы я отдал 1000 долларов, на что я отвечу, пусть дальше хотят и пройду мимо.
Во-вторых, мне смешно с этих клоунов, которые рассуждают о контенте игры, когда все еще геймплей не показали. Да и мне, как игроку, должно быть не пофигу, сколько эти безумцы слили на разработку и поэтому обязан пытаться покрыть их расходы?
Еще одни "известный" стример о котором я в первый раз слышу и конечно же мне его мнение очень важно.