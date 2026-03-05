Стример xQc считает, что GTA 6 могла бы стоить 60 тысяч рублей

Чем ближе релиз Grand Theft Auto VI, тем активнее обсуждают возможную цену проекта. На фоне слухов о подорожании игр один из самых известных стримеров мира, Félix Lengyel, более известный как xQc, заявил, что новинка от Rockstar в теории могла бы стоить не 80 или даже 100 долларов, а все 800.

По его словам, если оценивать игру с точки зрения объема контента и производственных затрат по современным меркам, реальная ценность проекта значительно выше стандартного ценника. Он подчеркнул, что не ожидает такой стоимости на практике, однако считает, что по текущим отраслевым стандартам игра тянет именно на такую сумму.

Сейчас многие игроки предполагают, что базовая версия может приблизиться к отметке в 100 долларов. Эти разговоры усилились после того, как цифровой магазин Loaded, ранее известный как CDKeys, по ошибке показал предполагаемую цену стандартного издания для консолей.

xQc аргументирует свою позицию просто: большинство современных релизов за 60–80 долларов, по его мнению, предлагают сравнительно немного контента. В случае с GTA 6, как он считает, речь может идти о 80–100 часах одиночной кампании и последующем масштабном онлайн-режиме, способном удерживать игроков сотни и даже тысячи часов.