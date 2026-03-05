Стример xQc заявил, что GTA 6 "стоит 800 долларов" из-за качества игр Rockstar

Популярный стример Феликс Ленгьель, известный под ником xQc, высказался о возможной стоимости Grand Theft Auto VI и заявил, что по меркам современной индустрии игра «могла бы стоить 800 долларов».

Во время трансляции он отметил, что не верит в реальный ценник в 800 долларов, однако считает, что масштаб и качество проекта от Rockstar Games значительно превосходят большинство современных релизов. По его мнению, если учитывать объём контента и общий уровень проработки, GTA 6 якобы оправдывала бы даже столь высокую оценку.

Стример предположил, что одиночная кампания может занять до 80–100 часов, а с учётом онлайн-режима и будущих обновлений общее время в игре способно перевалить за сотни часов. Даже цена в 100 долларов, по его словам, выглядела бы оправданной на фоне других проектов, которые стоят 60–80 долларов и предлагают меньше контента.

Тема стоимости GTA 6 обсуждается уже несколько лет. Глава издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник ранее заявлял, что компания ориентируется на соотношение цены и ценности для игроков, однако конкретную сумму не называл.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на ноябрь 2026 года, а активная маркетинговая кампания стартует летом. Официальную цену пока не раскрывают — но, вероятнее всего, она всё же будет значительно ниже озвученных 800 долларов.