Стример xQc заявил, что GTA 6 "стоит 800 долларов" из-за качества игр Rockstar

Популярный стример Феликс Ленгьель, известный под ником xQc, высказался о возможной стоимости Grand Theft Auto VI и заявил, что по меркам современной индустрии игра «могла бы стоить 800 долларов».
Во время трансляции он отметил, что не верит в реальный ценник в 800 долларов, однако считает, что масштаб и качество проекта от Rockstar Games значительно превосходят большинство современных релизов. По его мнению, если учитывать объём контента и общий уровень проработки, GTA 6 якобы оправдывала бы даже столь высокую оценку.
Стример предположил, что одиночная кампания может занять до 80–100 часов, а с учётом онлайн-режима и будущих обновлений общее время в игре способно перевалить за сотни часов. Даже цена в 100 долларов, по его словам, выглядела бы оправданной на фоне других проектов, которые стоят 60–80 долларов и предлагают меньше контента.
Тема стоимости GTA 6 обсуждается уже несколько лет. Глава издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник ранее заявлял, что компания ориентируется на соотношение цены и ценности для игроков, однако конкретную сумму не называл.
Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на ноябрь 2026 года, а активная маркетинговая кампания стартует летом. Официальную цену пока не раскрывают — но, вероятнее всего, она всё же будет значительно ниже озвученных 800 долларов.
Очередной дoлбaeб, думающий что что-то умное ляпнул
новость уровень пг.ру
У этого человека 12 млн подписчиков на твиче. Конечно сложно судить о человеке по одному высказыванию, но всё больше убеждаюсь, что создатели фильма "Идиократия" были правы.
Очередной торгаш с грязным ртом.
Как сейчас начнётся вот такие высеры, что бы себе аудиторию набрать.
Ну если он ....... то ему ничто не мешает и 1000$ если голова пустая.
И 100% сюжет не будет такой длинный. Его просто невозможно в гта придумать на столько. Если конечно не сделают захват аванпостов :D Ну только в сеттинге гта