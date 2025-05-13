Студия Red Head Sound представила русский дублированный трейлер Grand Theft Auto 6

Студия озвучки Red Head Sound представила русский дублированный трейлер GTA 6, озвучив героев официального ролика, выпущенного Rockstar Games. В работе приняли участие профессиональные актёры дубляжа, показавшие как бы могла выглядеть локализация Grand Theft Auto VI с их голосами.
Оригинальный трейлер GTA VI побил очередные рекорды на YouTube, набрав почти 100 миллионов просмотров за сутки. Он также стал самым «залайканным» трейлером, собрав более 8,6 миллиона лайков за сутки. Игра выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
ну это Red Head Sound тут даже сказать нечего как всегда топ
Это те, что в кинотеатре крутили Дедпула в камрипе?
Жалко, что такой шикарной русской озвучки у GTA6 никогда не будет. Придётся играть на убогом английском... если вообще буду играть. Всё-таки трейлер не впечатляет. Походу ничего лучше легендарной GTA4 рокстары уже не сделают. Точка.
У Rockstar никогда не было убогой озвучки, все актёры играют на полную, именно по этой причине они не делают русскую, а вот единственный минус раздражает что в гта, что в rdr: это когда ты едешь на машине и на лошади то с тобой разговаривают нпс, ты должен и на дорогу смотреть и субтитры каким то образом читать
согласен, лучше будет поиграть в переиздание гта 4 в 4к 60 фпс, чем в гта 6 в 540p 25 фпс
Хотят тупо хайпануть на трейлере, хотя один хрен озвучивать игру не возьмутся. Не первый раз так делают уже.
Ну и да, после Дедпула, экранку которого показывали в кинотеатрах от них, доверия к студии сильно поубавилось.
Я не могу понять, зачем кто-то тратил время на дублирование ролика с жирными страшными бабами и уродливыми неграми. Неужели это кому-то может нравиться?
Где ты в ролике увидел страшных баб, главная героиня топчик, на русском может игра и будет но только на пк и только от gamevoice, и то это будет в 30 году где то
Потому что такую масштабную игру озвучивать долго придется, там по любому чтобы пройти полностью то часов 150 понадобится
хоспади, чувак, да иди уже ударься головой об стену - да, все ждут GTA6, да, всем нравится, прими это и живи дальше или страдай
Чувак, нравиться подобный шлак может только дегенератам. Ты и сам в это играть не станешь. И - нет, ещё не всё население планеты превратилось в имбецилов.
Хотя мне с вашим поколением уже всё понятно, в принципе. Вы же в игры на ютубе играете, что с вас взять.
спасибо отлично,эх вот такую бы озвучку
В целом посмотрел как фильм. Начало прям увлекло. А после появление женщины понял что, всё... это уже не моё. Как понимаю весь сюжет будет крутится вокруг отношений с этой мадам. И конечно, же наш герой будет попадать в срань каждую из-за этой интересной личности. В целом плохого в этом конечно нету. Как, бы это всё не скатилось в цирк где мы будем бегать за юбкой и постоянно её вытаскивать из срани, Я уж думал реально сюжет будет хороший в GTA 6. Можно будет насладится как фильмом добротным.
С другой стороны крикуны про меньшинств тут будут рады. Видали какие дыни. Фан сервис прям так и прёт. Вообще в трейлеры прям много фан сервиса. Прогрев прям идёт не слабый на нужную аудиторию.
Наверно хорошо что я пропустил изначальный трейлер и не видел всего этого.
Им заняться нечем??? Там и без перевода всё понятно))))
Гении сходу потеряли отсылку про "заделываю протечку" дальше можно не смотреть. Весь трейлер чисто иллюстрация почему Рокстары делают озвучку только на английском.
А я думал что кроме GamesVoice больше ни кто не Переозвучивает Игровые Трейлеры, а тут вот оно как, ещё есть студия Переозвучки на Русский Язык, молодцы ребята, конечно дааа это всего лишь Трейлер, но хотелось бы чтобы сама игра была Полностью Переведена на Русский Язык ведь игра то про сюжет, а не про пустые погони и стрельбу, сложно будет вникнуть в сам сюжет так как ты не слышишь родную речь, даа в игре будут сабы, нооо кто то читает быстро как Церковный Поп, а кто то медленно читает как Улитка и в этом будет вся проблема, человек банально не будет успевать читать сабы тем самым он не сможет понять что от него хотят в сюжете игры(толи приехать забрать НПСи, толи убить НПСи, толи Следить за НПСи из машины), повезёт если у этого человека будет стоять рядом Станция Яндекс Алиса которая сможет переводить Английскую Речь на Русскую Речь в реальном времени, а если у человека не будет этой Станции что тогда делать ему? выключить игру и пойти на улицу, нуу это будет глупой идеей так как на игру будут потрачено не маленькие деньги, так что игру надо и нужно переводить на другие языки чтобы людям было удобно играть в игру, а не так что у тебя есть Русские Сабы и Английская Речь, это тоже самое если сидеть весь день на больном прыщи который у тебя соскочил на жопе(лютый дискомфорт, боль и зуд), поэтому Перевод Grand Theft Auto VI на Русский Язык просто необходим чтобы было комфортно играть в игру, вот так вот.
Там сюжет и есть про погони, угоны и стрельбу, ни о чм короче)