Студия Red Head Sound представила русский дублированный трейлер Grand Theft Auto 6

Студия озвучки Red Head Sound представила русский дублированный трейлер GTA 6, озвучив героев официального ролика, выпущенного Rockstar Games. В работе приняли участие профессиональные актёры дубляжа, показавшие как бы могла выглядеть локализация Grand Theft Auto VI с их голосами.

Оригинальный трейлер GTA VI побил очередные рекорды на YouTube, набрав почти 100 миллионов просмотров за сутки. Он также стал самым «залайканным» трейлером, собрав более 8,6 миллиона лайков за сутки. Игра выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.