Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 640 оценок

Суд встал на сторону Rockstar в деле об увольнениях разработчиков GTA 6

IKarasik IKarasik

Трудовой трибунал в Глазго отклонил запрос на временную защиту, поданный от имени уволенных разработчиков Grand Theft Auto 6, работавших в Rockstar Games. Суд отказался восстанавливать сотрудников в зарплате и возвращать им рабочие визы до основного слушания дела.

В Rockstar заявили, что приветствуют решение суда и считают его подтверждением своей позиции. По словам компании, увольнения были вынужденной мерой, и студия «придерживается выбранного курса действий».

Ранее 34 сотрудника (31 в Великобритании и 3 в Канаде) были уволены после того, как в Discord появились обсуждения конфиденциальной информации о будущих и неанонсированных проектах, включая GTA 6. Rockstar настаивает, что речь идёт о серьёзных утечках, а не о преследовании сотрудников за профсоюзную активность — тем более что среди уволенных были и те, кто не состоял в профсоюзе.

Появились новые подробности об увольнениях в Rockstar Games: они не связаны с утечкой информации о GTA 6

Судья указал, что у профсоюза IWGB вряд ли получится доказать связь увольнений с членством в профсоюзе. При этом представители работников заявили, что отказ во временной защите не означает автоматической победы Rockstar и пообещали продолжить судебную борьбу.

очень большой

О боже мой! Суд встал на сторону тех, кто намного богаче! Да как такое возможно?

11
qDan

Никогда такого не было и вот опять...

1
Neko-Aheron

Удачи им в борьбе. Успеет выйти gta 7, а они будут все бороться)

4
theatre off tragedy

что и следовало ожидать

как говорят в киберпанке, корпарации главное зло

ради лишних копеек в прибылях и отчётах пойдут на что угодно

4
Lvinomord

У них выбора не было - если бы суд не встал на сторону рокстар,их бы всех забанили в онлайн;)

3
Destroited
Суд встал на сторону Rockstar
3
Contra750

Ну, Рокстар компания не бедствующая, думаю всем понятно о чём речь, без лишних слов))

2
sa1958

Ну и сразу было понятно, что просто не будет.

1
Roy1010
Ранее 34 сотрудника (31 в Великобритании и 3 в Канаде) были уволены после того, как в Discord появились обсуждения конфиденциальной информации о будущих и неанонсированных проектах, включая GTA 6. Rockstar настаивает, что речь идёт о серьёзных утечках, а не о преследовании сотрудников за профсоюзную активность

Хотя Rockstar уже не раз была замечена за тем что не соблюдают права сотрудников, я думаю если покопаться то выяснится что они реально обсуждали коммерческие тайны. Для людей кто не в курсе - когда дело касается коммерции то в контракте прописывается целая графа о том что будет в случае нарушении, а так-же при каждом прикреплении к какому-либо проекту передаётся список что является конфиденциальной информацией которую нельзя разглашать, после чего сотрудник подписывает соглашение.
Проще говоря: распи*делся о том с чем согласился - на*уй с работы.

1
очень большой

Ты даже в ср@ной пятёрочке должен подписывать бумажку о неразглашении.))

Roy1010 очень большой

Таковы реалии. Можно не соглашаться)))
На самом деле ситуация весьма неоднозначная - Rockstar частенько нарушают права работников (кто их не нарушает сейчас...) однако это не даёт никаких прав нарушать условия контракта - нужно давить легально. Выглядит конечно как повод избавится от "лишних" в компании людей. Опять же они дали повод. Мутное это всё.

очень большой Roy1010

А я и не соглашаюсь. Пошли они все со своими законами в одно место.

Carissa7517

Было очевидно

1
Рикочико

Суд ждет GTA6.

