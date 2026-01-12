Суд встал на сторону Rockstar в деле об увольнениях разработчиков GTA 6

Трудовой трибунал в Глазго отклонил запрос на временную защиту, поданный от имени уволенных разработчиков Grand Theft Auto 6, работавших в Rockstar Games. Суд отказался восстанавливать сотрудников в зарплате и возвращать им рабочие визы до основного слушания дела.
В Rockstar заявили, что приветствуют решение суда и считают его подтверждением своей позиции. По словам компании, увольнения были вынужденной мерой, и студия «придерживается выбранного курса действий».
Ранее 34 сотрудника (31 в Великобритании и 3 в Канаде) были уволены после того, как в Discord появились обсуждения конфиденциальной информации о будущих и неанонсированных проектах, включая GTA 6. Rockstar настаивает, что речь идёт о серьёзных утечках, а не о преследовании сотрудников за профсоюзную активность — тем более что среди уволенных были и те, кто не состоял в профсоюзе.
Судья указал, что у профсоюза IWGB вряд ли получится доказать связь увольнений с членством в профсоюзе. При этом представители работников заявили, что отказ во временной защите не означает автоматической победы Rockstar и пообещали продолжить судебную борьбу.
О боже мой! Суд встал на сторону тех, кто намного богаче! Да как такое возможно?
Никогда такого не было и вот опять...
Удачи им в борьбе. Успеет выйти gta 7, а они будут все бороться)
что и следовало ожидать
как говорят в киберпанке, корпарации главное зло
ради лишних копеек в прибылях и отчётах пойдут на что угодно
У них выбора не было - если бы суд не встал на сторону рокстар,их бы всех забанили в онлайн;)
Ну, Рокстар компания не бедствующая, думаю всем понятно о чём речь, без лишних слов))
Ну и сразу было понятно, что просто не будет.
Хотя Rockstar уже не раз была замечена за тем что не соблюдают права сотрудников, я думаю если покопаться то выяснится что они реально обсуждали коммерческие тайны. Для людей кто не в курсе - когда дело касается коммерции то в контракте прописывается целая графа о том что будет в случае нарушении, а так-же при каждом прикреплении к какому-либо проекту передаётся список что является конфиденциальной информацией которую нельзя разглашать, после чего сотрудник подписывает соглашение.
Проще говоря: распи*делся о том с чем согласился - на*уй с работы.
Ты даже в ср@ной пятёрочке должен подписывать бумажку о неразглашении.))
Таковы реалии. Можно не соглашаться)))
На самом деле ситуация весьма неоднозначная - Rockstar частенько нарушают права работников (кто их не нарушает сейчас...) однако это не даёт никаких прав нарушать условия контракта - нужно давить легально. Выглядит конечно как повод избавится от "лишних" в компании людей. Опять же они дали повод. Мутное это всё.
А я и не соглашаюсь. Пошли они все со своими законами в одно место.
Было очевидно
Суд ждет GTA6.