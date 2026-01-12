Суд встал на сторону Rockstar в деле об увольнениях разработчиков GTA 6

Трудовой трибунал в Глазго отклонил запрос на временную защиту, поданный от имени уволенных разработчиков Grand Theft Auto 6, работавших в Rockstar Games. Суд отказался восстанавливать сотрудников в зарплате и возвращать им рабочие визы до основного слушания дела.

В Rockstar заявили, что приветствуют решение суда и считают его подтверждением своей позиции. По словам компании, увольнения были вынужденной мерой, и студия «придерживается выбранного курса действий».

Ранее 34 сотрудника (31 в Великобритании и 3 в Канаде) были уволены после того, как в Discord появились обсуждения конфиденциальной информации о будущих и неанонсированных проектах, включая GTA 6. Rockstar настаивает, что речь идёт о серьёзных утечках, а не о преследовании сотрудников за профсоюзную активность — тем более что среди уволенных были и те, кто не состоял в профсоюзе.

Судья указал, что у профсоюза IWGB вряд ли получится доказать связь увольнений с членством в профсоюзе. При этом представители работников заявили, что отказ во временной защите не означает автоматической победы Rockstar и пообещали продолжить судебную борьбу.