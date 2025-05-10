Свежий трейлер GTA 6 принес Rockstar больше миллиона подписчиков в TikTok за одни сутки

На прошлой неделе Rockstar Games устроила настоящий ураган в социальных сетях и на игровых площадках, выпустив второй трейлер Grand Theft Auto VI. Двухминутный ролик стал предметом обсуждений, теорий и детальных разборов — как среди поклонников серии, так и среди журналистов. Прошло уже несколько дней, а интерес к нему только нарастает. Трейлер продолжает ставить рекорды и удивлять — теперь уже и за пределами привычных платформ.

Одним из самых ярких подтверждений феномена GTA 6 стало внезапное появление Rockstar в небезызвестной социальное сети TikTok. Компания ранее не вела активность в этой соцсети, но решила опубликовать второй трейлер на новосозданной странице. Результат — более миллиона подписчиков за первые 24 часа и сотни тысяч лайков. Это мгновенно сделало канал Rockstar самым быстрорастущим игровым аккаунтом TikTok на сегодняшний день. Причём всё это — на фоне одного-единственного видео.

На YouTube трейлер уже подбирается к отметке в 100 миллионов просмотров, а совокупный охват всех платформ превысил полмиллиарда. Подобные цифры демонстрируют не просто высокий интерес, а глобальный культурный резонанс: GTA 6 становится не просто игрой, а событием, которое формирует тренды на всех уровнях цифровой культуры.

Масштабность и внимание к деталям в ролике привели к тому, что фанаты начали буквально под микроскопом изучать каждую секунду видео. Если вы хотите понять, как устроен новый Вайс-Сити и какие знаковые локации появятся в игре, рекомендуем обратить внимание на наш детальный гайд по ключевым местам GTA 6.

Grand Theft Auto VI выходит 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра уже вызвала бурю обсуждений даже в тех странах, где к западным блокбастерам обычно относятся сдержанно. Как отмечает отчёт о реакции японской аудитории, пользователи из Японии открыто заявляют: им не нужен ни Assassin’s Creed, ни Ghost of Yotei — GTA 6 стало для них самым ожидаемым релизом.