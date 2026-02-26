Take-Two официально уведомила Sony и Microsoft, что переносов Grand Theft Auto 6 больше не будет

Несмотря на скептицизм игрового сообщества, уставшего от ожиданий, похоже, что дата выхода Grand Theft Auto 6 действительно не изменится. Согласно данным авторитетного инсайдера Millie A, издатель Take-Two Interactive официально уведомил корпорации Sony и Microsoft, что текущее окно релиза остается в силе.
Информатор, ранее точно предсказавший перенос игры с весны на осень, а также анонсы Wolverine и Lego 2K Drive до их официального подтверждения, сообщил, что коммуникация с владельцами платформ уже состоялась.
Sony и Microsoft получили официальное уведомление от Take-Two о том, что Grand Theft Auto 6 по-прежнему выйдет в текущем финансовом году. На данный момент никаких задержек не планируется, и окно запуска считается фиксированным.
В индустрии подобные уведомления производителей консолей считаются финальной стадией подготовки: если бы риск переноса был высок, компании не стали бы подтверждать даты партнерам, отвечающим за дистрибуцию и маркетинг.
Дополнительным аргументом в пользу скорого выхода игры служат недавние заявления руководства Take-Two. Глава компании Штраус Зельник подтвердил, что масштабная маркетинговая кампания GTA 6 стартует уже этим летом, что идеально вписывается в график подготовки к ноябрьскому релизу. Разработчик игры, студия Rockstar Games, также выразила уверенность в соблюдении установленных сроков.
А если пузыри в пиве баговать начнут? Будут неправильно пузыриться? А вдруг жопа протагонистки будет трястись не по физону? Что тогда? Патчами первого дня будут править?
я буду рад когда объявят дату релиза на РС
На ПК раньше 2028 года можно не ждать. Произойдёт чудо, если она в конце 2027 выйдет, но я в чудеса не верю.
А толку? Ждать то все равно долго придется
буду сидеть дни в календаре зачеркивать
с игрой года определились, теперь играем до релиза во всякую индюшатину типо десерт, резик, что там еще? ну короче в эти АА и ждем ААА года
собственно чего еще от даунича ждать можно, который БГ3 ставит 1, а сралфилду 6. Из жта6 такая же игра года, как из лего. Но ты держись там, когда она в ноябре обосрется и повестку не будут знать, как оттуда выгрести.
а в бг3 значит повестки нету потужный ало? аахаха я лучше буду играть где есть сильная красивая и независимая женщина, чем в игру где ТЕБЯ ШПИЛИТ МЕДВЕДЬ
Смирись с фактами и все
спустя 13 лет
Ну что 🔥 если так...
Помнится, игра ушла на золото, а потом сказали в манду мы переносим игру.
Сам выдумал новость, сам в неё и поверил, типичной пользователь пегача.
Это ничего не значит, по логике они уже были должны начать компанию, уже здесь и сейчас, но так как Рокстар опять молчат, то любые заявления сейчас ни к чему не обязывают.
Недавно же был пост про то, что рекламная кампания начнется летом.
У меня интнрес к этой стал спадать, а дело в том что эту игру ждали к релизу еще несколько лет назад... А теперь вот, релиз осенью, аж в ноябре, хорошо хоть не в декабре, а время идет, и мы не молодеем. Выйдет и выйдет, мне просто досадно само отношение компании к своим поклонникам!
Ну да лучше как киберпанк выйти забагованным г вном на старте , а потом 10 раз извинятся и клепать судорожно патчи
Не извиняться, а перекладывать вину на тех, кто вообще не при делах.
Кстати как только выпустят Gta 6 то начнут делать активно Rdr 3 и ее анонсируют в 2028году, и также начнут делать не активно Gta 7 про нью йорк. Хотя хотелось бы чтобы другие игры рокстар делали, у них ж Bully, LA Noire, и им нужно делать игры не по 10 лет или больше, а по не сколько лет, как Gta 5 вон какой она получилась с большим миром, с 3 персонажами, с разными возможностями, пускай делают, как раньше Рокстар игры.