Take-Two пригрозила судом фанату, создающем фейковые скриншоты GTA 6, и заставила его извиниться

Компания Take-Two Interactive (владелец Rockstar Games) направила официальное уведомление о прекращении противоправных действий популярному фан-аккаунту GTASixJoker. Повод - публикация фейковых изображений из GTA 6, созданных с помощью искусственного интеллекта. Фанат признал факт нарушения и уже опубликовал публичное извинение. В нем он подтвердил, что использовал защищенные авторским правом материалы Rockstar Games для обучения ИИ-моделей, что могло ввести в заблуждение сообщество и выдать фейки за реальные утечки.

Привет всем. Как вы, наверное, уже знаете из моего Discord, я получил уведомление от Take-Two по поводу моих недавних фейковых ИИ-изображений GTA 6. Мы достигли соглашения, по которому я должен принести публичные извинения за свои действия, включая неуважение к команде Rockstar Games и той работе, которую они проделали за последние семь лет.

В последние месяцы вокруг GTA 6 наблюдается настоящий ажиотаж: официального трейлера до сих пор нет, а фанаты и блогеры активно заполняют информационный вакуум ИИ-контентом. Take-Two уже неоднократно жестко реагировала на утечки и фейки, чтобы сохранить контроль над нарративом перед релизом одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Пока Rockstar молчит о новых деталях GTA 6, компания активно защищает свои интеллектуальные права. Этот инцидент стал очередным напоминанием: даже "безобидные" ИИ-фейки могут иметь вполне реальные юридические последствия.