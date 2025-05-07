"Теперь другое дело": Создатель оригинальной Grand Theft Auto отреагировал на второй трейлер GTA 6

Вчера студия Rockstar Games представила долгожданный второй трейлер Grand Theft Auto VI — само по себе это стало сенсационным событием после переноса игры на 2026 год. Видеоролик моментально вызвал бурю обсуждений среди игроков, аналитиков и прессы. Но особенно символично, что на него отреагировал Майк Дэйли — один из создателей самой первой GTA.
В коротком, но насыщенном сообщении на платформе BlueSky Дэйли положительно оценил прогресс проекта:
Вот теперь другое дело. Атмосфера потрясающая, и всё выглядит гораздо живее.
По его словам, Rockstar продемонстрировала значительное улучшение по сравнению с первым трейлером, особенно в анимации персонажей и взаимодействиях между ними. Дэйли отдельно отметил сцену с Люсией и Джейсоном, сидящими на диване, как удачный пример естественных движений и проработки.
Стоит напомнить, что после выхода первого трейлера, опубликованного в спешке из-за утечки, Дэйли критиковал анимацию, заявив, что персонажи "двигаются неестественно" и "так никто не ходит". На фоне этого его нынешняя реакция выглядит как разворот в сторону признания усилий студии.
Кроме того, ветеран индустрии поддержал решение Rockstar отложить релиз:
Это правильный шаг. Лучше задержать игру, чем выпустить недоработанную. Многие помнят, чем обернулся поспешный релиз Frontier: Elite 2.
— отметил Дэйли, намекая на старый пример провала, вызванного жадностью издателей.
Второй трейлер GTA 6 уже успел установить мировой рекорд, став самым просматриваемым немузыкальным роликом на YouTube за первые сутки. Это лишь подтверждает колоссальный интерес к проекту, несмотря на перенос.
Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Кого? И кто эти "многие"?
Погуглил, оказывается это какой-то то ли космосим, то ли стратегия жутко дремучая, ещё на дискетах выходила аж 1993 году. К чему он про эту игру вспомнил, непонятно. Думаю, любое упоминание Grand Theft Auto VI является достаточным мотивом для выкладывания в блоке новостей для Playground.
Увидев бройлерные жопы он одобрил:)))
Баба сама зарабатывать должна и содержать себя сама! с чего вдруг мч че то тебе дрлжен покупать // The Trees
Некоторые мужчины сами хотят чтобы их жены нигде не работали, занимались собой и домом, и соответственно содержат их. В других парах три бюджета: два личных и общий. Это вопросы мировоззрения на отношения и со своим взглядом и своими правилами нехер лезть в чужие