"Теперь другое дело": Создатель оригинальной Grand Theft Auto отреагировал на второй трейлер GTA 6

Вчера студия Rockstar Games представила долгожданный второй трейлер Grand Theft Auto VI — само по себе это стало сенсационным событием после переноса игры на 2026 год. Видеоролик моментально вызвал бурю обсуждений среди игроков, аналитиков и прессы. Но особенно символично, что на него отреагировал Майк Дэйли — один из создателей самой первой GTA.

В коротком, но насыщенном сообщении на платформе BlueSky Дэйли положительно оценил прогресс проекта:

Вот теперь другое дело. Атмосфера потрясающая, и всё выглядит гораздо живее.

По его словам, Rockstar продемонстрировала значительное улучшение по сравнению с первым трейлером, особенно в анимации персонажей и взаимодействиях между ними. Дэйли отдельно отметил сцену с Люсией и Джейсоном, сидящими на диване, как удачный пример естественных движений и проработки.

Стоит напомнить, что после выхода первого трейлера, опубликованного в спешке из-за утечки, Дэйли критиковал анимацию, заявив, что персонажи "двигаются неестественно" и "так никто не ходит". На фоне этого его нынешняя реакция выглядит как разворот в сторону признания усилий студии.

Кроме того, ветеран индустрии поддержал решение Rockstar отложить релиз:

Это правильный шаг. Лучше задержать игру, чем выпустить недоработанную. Многие помнят, чем обернулся поспешный релиз Frontier: Elite 2.

— отметил Дэйли, намекая на старый пример провала, вызванного жадностью издателей.

Второй трейлер GTA 6 уже успел установить мировой рекорд, став самым просматриваемым немузыкальным роликом на YouTube за первые сутки. Это лишь подтверждает колоссальный интерес к проекту, несмотря на перенос.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.