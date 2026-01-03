Том Хендерсон: "GTA 6 больше не перенесут, цена составит меньше 100 долларов, ПК-версия выйдет осенью 2027 года"

2026 год наконец-то наступил, и он уже обещает стать одним из самых важных годов в игровой индустрии за последнее время. Уже сейчас нас ждёт множество масштабных релизов, включая долгожданный выход GTA 6, который, несомненно, станет знаменательным событием для игровой индустрии.

Конечно, это при условии, что игра действительно выйдет в 2026 году, как и планировалось, и Rockstar не отложит её снова. С момента последнего переноса в ноябре есть опасения, что GTA 6 может задержаться до 2027 года. Однако один надёжный инсайдер считает, что этого не произойдёт.

Insider Gaming недавно опубликовал подкаст, анализирующий главные прогнозы на 2026 год, которые, конечно же, в значительной степени касаются GTA 6. В видео главный редактор Insider Gaming и надёжный инсайдер Том Хендерсон поделился своими мыслями о предстоящем релизе GTA 6, и они на удивление позитивны.

Хендерсон прогнозирует, что GTA 6 не будет перенесена, поскольку недавний шестимесячный перенос уже был «существенным», и, по сообщениям, игра уже давно готова к выпуску. Он также прогнозирует, что стандартное издание GTA 6 будет стоить 80 долларов вместо 100 долларов.

Он также прогнозирует, что релиз GTA 6 на ПК состоится примерно осенью 2027 года.