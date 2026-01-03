ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 630 оценок

Том Хендерсон: "GTA 6 больше не перенесут, цена составит меньше 100 долларов, ПК-версия выйдет осенью 2027 года"

monk70 monk70

2026 год наконец-то наступил, и он уже обещает стать одним из самых важных годов в игровой индустрии за последнее время. Уже сейчас нас ждёт множество масштабных релизов, включая долгожданный выход GTA 6, который, несомненно, станет знаменательным событием для игровой индустрии.

Конечно, это при условии, что игра действительно выйдет в 2026 году, как и планировалось, и Rockstar не отложит её снова. С момента последнего переноса в ноябре есть опасения, что GTA 6 может задержаться до 2027 года. Однако один надёжный инсайдер считает, что этого не произойдёт.

Insider Gaming недавно опубликовал подкаст, анализирующий главные прогнозы на 2026 год, которые, конечно же, в значительной степени касаются GTA 6. В видео главный редактор Insider Gaming и надёжный инсайдер Том Хендерсон поделился своими мыслями о предстоящем релизе GTA 6, и они на удивление позитивны.

Хендерсон прогнозирует, что GTA 6 не будет перенесена, поскольку недавний шестимесячный перенос уже был «существенным», и, по сообщениям, игра уже давно готова к выпуску. Он также прогнозирует, что стандартное издание GTA 6 будет стоить 80 долларов вместо 100 долларов.

Он также прогнозирует, что релиз GTA 6 на ПК состоится примерно осенью 2027 года.

35
34
Комментарии:  34
A E

вес на диске: ~ 320 гб
привет репакерам и прекомпу\срепу
ЗЫ
скриньте кста

12
Eclair_93

Инфа откуда?

Tommy451 Eclair_93

из головы

5
physx0

Репаки уже не делают сейчас интернет не 1 мегабит так что что ты высрал ху

5
Tommy451
10
physx0

ПК-версия выйдет осенью 2027 года как всегда кокстар ненавидит ПК и сосут у сони и Майков....

5
FireLion1993

Ждём-с)

4
Just-a-your-King

99 тоже укладывается до 100 ^_~

2
Владимир Дизель

Осень 2027 г ? А куда еще переносить? К 2027 г. либо ишак умрет, либо эмир, либо ИИ сделает игру лучше.

2
Napoleon001

Ну ПК и так было очевидно что не раньше 27 года. Речь о релизе на приставках

EvgenyDMT

Меньше 100$ это хорошо,будет по 99,99$

2
Braini Shy

Демо версия игры

MNM 777
2
The Path to Yourself

Вы только представьте, патч к игре продаётся, как полноценная игра

2
Babadzaki-San
1
