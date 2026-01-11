Том Хендерсон подтвердил свой прогноз о дате релиза GTA 6 в этом году после сообщения Шрайера, что контент ещё не готов

Надёжный инсайдер подтвердил свой прогноз о том, что Grand Theft Auto 6 выйдет в этом году, как и планировалось, несмотря на опасения по поводу возможной очередной задержки.

Недавно комментарии репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера вызвали новый всплеск опасений по поводу очередного переноса GTA 6. Несмотря на то, что он заявил, что не удивится, если GTA 6 выйдет в этом году, и не намекнул на задержку, как мы уже знаем, слова Шрайера о том, что игра не завершена, вызвали много шумихи. Хотя большинство сейчас считает, что GTA 6 может быть отложена на 2027 год, один надёжный инсайдер придерживается своего прогноза, что игра выйдет в запланированный срок.

Даже несмотря на недавнюю драму о том, что GTA 6 ещё не завершена по контенту, кажется, Хендерсон по-прежнему достаточно уверен в Rockstar, чтобы не менять своего прогноза. В последнем выпуске Insider Gaming Weekly команда обсудила потенциальную задержку GTA 6 и то, считают ли они, что это произойдёт.

Хендерсон также уточнил, что он имел в виду, говоря о готовности контента GTA 6, отметив, что разработка игр «чрезвычайно» непредсказуема и может измениться в любой момент.

Хотя Хендерсон и указывает, что дата выхода GTA 6 на самом деле не имеет значения, поскольку мы все в итоге купим её, когда бы она ни вышла, он подтверждает свой предыдущий прогноз о том, что GTA 6 действительно выйдет 19 ноября. Хендерсон отмечает, что всё, что мы знаем о «конвейере консольных релизов» и сроках выпуска Rockstar, позволяет ему с достаточной уверенностью сказать, что релиз не будет отложен снова.