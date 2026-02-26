Том Хендерсон: в GTA 6 не будет внутриигровой криптовалюты - Rockstar отказалась от этой идеи годы назад

Крипто-пузырь в Grand Theft Auto 6 лопнул, так и не надувшись. Том Хендерсон поставил жирную точку в слухах о внедрении вымышленных криптоактивов в игру: Rockstar Games давно вычеркнули виртуальные токены из плана разработки.

Впервые информация о возможной «крипте» в игре появилась еще в 2021 году. Тогда предполагалось, что Rockstar рассматривает создание внутриигровой экономической системы для мультиплеера (GTA Online), где часть наград выдавалась бы виртуальной цифровой валютой, имитирующей реальный крипторынок. Несмотря на то что концепция выглядела современно, в процессе производства от неё решили отказаться

Недавний лаконичный комментарий Хендерсона поставил точку в затянувшихся обсуждениях: студия сочла мультивалютную систему чересчур избыточной, способной негативно повлиять на вовлеченность игроков.

Вместо сложных схем с токенами игроки будут использовать привычные доллары. Такое решение избавит игроков от лишней неразберихи с кошельками. Впрочем, мало кто сомневается: Rockstar в своем стиле высмеет фанатов блокчейна и NFT, отведя крипторынку роль лишь для едких шуток и пасхалок.

Релиз GTA VI намечен на осень 2026 года.