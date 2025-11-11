ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 604 оценки

Трейлер GTA 6 стал самым популярным среди медиа-продуктов в истории, обогнав "Мстители: Война бесконечности"

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, первому трейлеру Grand Theft Auto 6 удалось стать самым популярным трейлером в истории среди медиа-продуктов.

Трейлеру GTA 6 удалось обогнать другой, не менее знаковый трейлер - фильма "Мстители: Война бесконечности", который вышел в конце 2017 года. На данный момент у трейлера GTA 6 268,59 миллионов просмотров, а у "Войны бесконечности" - 268,55 миллионов.

При этом трейлер GTA 6 вышел на 6 лет позже фильма и набрал такое количество просмотров менее чем за два года - вероятно отрыв будет еще сильнее расти по мере приближающегося релиза игры.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

нитгитлистер

почти 270 лямов людей посмотрели и всего почти 5% понравилогсь. это конечно больше чем у марвел но всё ранво сомнительно достижение

klitor_lizator

А остальные 95% по твоему дизлайки ?

ZAUSA

Шо то хорошо, шо это хорошо. Вот это оба хорошие такие, шо я, блин, без мамы могу посмотреть.

borsic

Так стоп, мстители это же ежегодная куча кала от марвел без идей нормальных, а тупо вызрывы и спецэффекты.

