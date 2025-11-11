Трейлер GTA 6 стал самым популярным среди медиа-продуктов в истории, обогнав "Мстители: Война бесконечности"

Как стало известно, первому трейлеру Grand Theft Auto 6 удалось стать самым популярным трейлером в истории среди медиа-продуктов.

Трейлеру GTA 6 удалось обогнать другой, не менее знаковый трейлер - фильма "Мстители: Война бесконечности", который вышел в конце 2017 года. На данный момент у трейлера GTA 6 268,59 миллионов просмотров, а у "Войны бесконечности" - 268,55 миллионов.

При этом трейлер GTA 6 вышел на 6 лет позже фильма и набрал такое количество просмотров менее чем за два года - вероятно отрыв будет еще сильнее расти по мере приближающегося релиза игры.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.