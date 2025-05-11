Трейлер GTA VI преодолел отметку в 100 миллионов просмотров на YouTube

Трейлер Grand Theft Auto VI набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube, став одним из самых популярных игровых видео в истории платформы. Такой результат подтверждает невероятный интерес аудитории к следующей части культовой серии от Rockstar Games.
Ролик, выпущенный всего несколько дней назад, демонстрирует новые локации, проработанных персонажей и визуально впечатляющий мир, вдохновлённый современным американским югом. Уже сейчас фанаты активно обсуждают детали, замеченные в трейлере, строят теории и анализируют каждую сцену в поисках намёков на сюжет.
Популярность видео свидетельствует о том, насколько высоки ожидания от GTA VI. Несмотря на то что релиз игры запланирован на 2026 год, шумиха вокруг проекта уже сейчас сравнима с крупнейшими медийными событиями. Rockstar, похоже, снова готова изменить индустрию.
это боты! 90 лямов боты и 10 лямов живые люди
При населении земли в 8 миллиардов, ты сомневаешься в сотне лямов просмотров?) Накрутка по-любому есть, но думаю ничтожная.
ты и есть бот играющий в смуту чел))
так вы наоборот должны поддерживать данный продукт
Говорят, сам Дональд Трамп приложил руку к созданию gta-6
Вот оно, новое поколение. На что там смотреть, в этом вашем трейлере?
Им даже намёка на сюжет не показали. А показали - жирные туши и каких-то дегенератов. Да, засветилась и борзая феминистка. Вы рады, поколение онлифанс и тик-ток?
Детализированный огромный мир, живые люди, разные машины, персонажи мужчина и женщина, между которыми серьёзные отношения.
Корпорации за деньги сделают всё что угодно. Я уверен за хорошие деньги гугл добавит просмотров.
И скупит сотни миллионов копий игры...И добавят себе пару сотен тысяч дизов.