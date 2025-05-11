Трейлер GTA VI преодолел отметку в 100 миллионов просмотров на YouTube

Трейлер Grand Theft Auto VI набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube, став одним из самых популярных игровых видео в истории платформы. Такой результат подтверждает невероятный интерес аудитории к следующей части культовой серии от Rockstar Games.

Ролик, выпущенный всего несколько дней назад, демонстрирует новые локации, проработанных персонажей и визуально впечатляющий мир, вдохновлённый современным американским югом. Уже сейчас фанаты активно обсуждают детали, замеченные в трейлере, строят теории и анализируют каждую сцену в поисках намёков на сюжет.

Популярность видео свидетельствует о том, насколько высоки ожидания от GTA VI. Несмотря на то что релиз игры запланирован на 2026 год, шумиха вокруг проекта уже сейчас сравнима с крупнейшими медийными событиями. Rockstar, похоже, снова готова изменить индустрию.