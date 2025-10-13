Трек "Doot Doot (6 7)" будет звучать в GTA 6, заявил автор вирусной мем-песни

Rockstar Games в последнее время не публикует никаких подробностей о Grand Theft Auto 6, но извне поступает информация, которая помогает лучше понять, насколько грандиозным будет это приключение. Игроки надеются, что Rockstar Games подготовит настоящий прорыв — не только в области графики и сюжета, но и в области саундтрека, который всегда был одним из самых сильных элементов серии.
Теперь стало известно еще об одной детали, касающейся музыки в GTA 6. Рэпер Skrilla, автор вирусного трека «Doot Doot (6 7)», подтвердил, что его хит будет представлен в игре. Эта информация прозвучала во время Matt and Shane’s Secret Podcast, где он сообщил, что в виртуальном мире воспроизвел свой настоящий стиль и что его песня «будет в GTA 6».
Это еще один артист, который подтвердил свое сотрудничество с Rockstar Games. В июне Джермейн Дюпри, лауреат премии Grammy, сообщил, что его также пригласили к участию в проекте, а Дрейк получит в GTA 6 собственную радиостанцию, на которой сможет публиковать даже ранее не вышедшие песни.
Представители Rockstar пока не прокомментировали вопрос о саундтреке, но, судя по всему, GTA 6 предложит революционную музыкальную систему — с выделенными станциями для артистов и возможностью обновлять плейлисты после премьеры.
Лютая пара_ша для соевых зумерков
Да это даже не рэп
лютой парашей он кажется когда не знаешь язык и нарратив, песня очень даже к месту в гта, как о бессмысленности в эпоху инфошума, так и локальных разборок и денежном безумии, надо не просто слушать но и читать, музыка у них чаще второстепенная
Донатная помойка 🤩
круто,а нормальное что-то будет там играть?
Ценник нормальный такой будет)
Самое хреновое что для старперов как я нормального музла не будет, будет современное г@внище как и в 5ке. Что там ездил с выключеным радио что тут буду полюбому
Для старпёров есть вайс сити, играйте в него, раз вам от игры нужна только музыка
Честно обожал всегда в гта просто кататься по городу и слушать музыку с реале так же люблю. Сел включил музон и просто кататься без цели. Вс это круто. Но сейчас там уже нет той музыки которая мне нравилась, много что осталось но и много что убрали. В 5ке ужасная попса, даже на рок станции не рок или это новомодный рок)) прост печально
для старперов там можно добавлять свою музыку
Впервые слышу
Я обрадовался, понадеявшись, что будет трек Dooh Dooh от Barcode Brothers , и типо будет тематическая станция типа дэнс 90-х, напоминающая немного Non Stop Fm из Gta 5... А ту какой то недорэп от такого же исполнителя
Я уж думал вот этот трек будет(
Вброс чтобы хайпануть на своей унылой песне,а если и правда песня в игре будет,то уже не будет,так как подписывают документы о неразглашении