Трек "Doot Doot (6 7)" будет звучать в GTA 6, заявил автор вирусной мем-песни

Rockstar Games в последнее время не публикует никаких подробностей о Grand Theft Auto 6, но извне поступает информация, которая помогает лучше понять, насколько грандиозным будет это приключение. Игроки надеются, что Rockstar Games подготовит настоящий прорыв — не только в области графики и сюжета, но и в области саундтрека, который всегда был одним из самых сильных элементов серии.

Теперь стало известно еще об одной детали, касающейся музыки в GTA 6. Рэпер Skrilla, автор вирусного трека «Doot Doot (6 7)», подтвердил, что его хит будет представлен в игре. Эта информация прозвучала во время Matt and Shane’s Secret Podcast, где он сообщил, что в виртуальном мире воспроизвел свой настоящий стиль и что его песня «будет в GTA 6».

Это еще один артист, который подтвердил свое сотрудничество с Rockstar Games. В июне Джермейн Дюпри, лауреат премии Grammy, сообщил, что его также пригласили к участию в проекте, а Дрейк получит в GTA 6 собственную радиостанцию, на которой сможет публиковать даже ранее не вышедшие песни.

Представители Rockstar пока не прокомментировали вопрос о саундтреке, но, судя по всему, GTA 6 предложит революционную музыкальную систему — с выделенными станциями для артистов и возможностью обновлять плейлисты после премьеры.