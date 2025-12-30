Третий лишний? Фанаты Grand Theft Auto 6 нашли таинственного персонажа, о котором пока молчит Rockstar

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают разбирать трейлеры игры по кадрам — и, похоже, Rockstar оставила в них ещё одну загадку. На Reddit активно обсуждают персонажа, который появляется рядом с Лусией и Джейсоном как минимум в двух сценах, но при этом полностью отсутствует на официальном сайте студии, где представлены ключевые действующие лица.
Впервые загадочного героя заметили в баре, где он находится в одной компании с главными протагонистами. Второй раз он появляется в селфи-видео из трейлера, где с ярко выраженным латиноамериканским акцентом произносит фразу: «Скажи: Вайс-Сити, детка!». Наличие собственной реплики заставило фанатов усомниться в том, что перед ними обычный статист или второстепенный NPC.
Отсутствие персонажа в официальных материалах породило волну теорий. Некоторые игроки считают, что он может быть братом Лусии или другим близким родственником, играющим важную роль в её сюжетной линии. Другие предполагают, что Rockstar намеренно скрывает его, чтобы не раскрывать ключевые сюжетные повороты до релиза.
Пока неизвестно, насколько значимой окажется роль этого персонажа в финальной версии GTA 6, но его постоянное присутствие рядом с Лусией и Джейсоном явно не случайно. Учитывая, что выход игры запланирован на ноябрь 2026 года, у студии ещё достаточно времени для новых трейлеров и подробных представлений героев.
Не исключено, что в следующем показе Rockstar официально раскроет личность загадочного латиноамериканца и добавит его биографию на сайт — как это уже было сделано с главными героями. А до тех пор фанатам остаётся лишь строить догадки и искать новые подсказки в каждом кадре GTA 6.
Это сын Томми Версетти!
нет , это сын одного из разрабов )
уверен? может он идентефицирует себя как дочь?
так это ж хорошо
это любовник дяди внебрачного шурина двоюродной тёти Пепе, будет пить пиво толкать кокс и тупые шутки
Это мать Лусии Пепе.Она работает охранником в клубе
Сын Лестера, будет с ограблениями помогать
Я надеюсь, Брюси и Берни Крейн появятся в этой части. Несправедливо, что в GTA V их не было даже в камео
Брюси есть в GTA Online, там он и останется скорее всего
Если честно, то эти заядлые фанаты уже порядком достали своими бесконечными разборами и исследованиями трейлеров, скриншотов и т.д. Им, кажется, заняться больше нечем. Хочется проигнорировать эти новости, но они все лезут и лезут.
P.S.: просто крик души. Все. Можно дальше продолжать разбирать)
Там и вторая явно лишняя
У меня есть гипотеза, 3 персонажем может быть созданный игроком персонаж для онлайна, в сюжетке будет появляться как второстепенный друг, все появления будут ограничены короткими репликами.
Тройничок?