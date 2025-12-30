Третий лишний? Фанаты Grand Theft Auto 6 нашли таинственного персонажа, о котором пока молчит Rockstar

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают разбирать трейлеры игры по кадрам — и, похоже, Rockstar оставила в них ещё одну загадку. На Reddit активно обсуждают персонажа, который появляется рядом с Лусией и Джейсоном как минимум в двух сценах, но при этом полностью отсутствует на официальном сайте студии, где представлены ключевые действующие лица.

Впервые загадочного героя заметили в баре, где он находится в одной компании с главными протагонистами. Второй раз он появляется в селфи-видео из трейлера, где с ярко выраженным латиноамериканским акцентом произносит фразу: «Скажи: Вайс-Сити, детка!». Наличие собственной реплики заставило фанатов усомниться в том, что перед ними обычный статист или второстепенный NPC.

Отсутствие персонажа в официальных материалах породило волну теорий. Некоторые игроки считают, что он может быть братом Лусии или другим близким родственником, играющим важную роль в её сюжетной линии. Другие предполагают, что Rockstar намеренно скрывает его, чтобы не раскрывать ключевые сюжетные повороты до релиза.

Пока неизвестно, насколько значимой окажется роль этого персонажа в финальной версии GTA 6, но его постоянное присутствие рядом с Лусией и Джейсоном явно не случайно. Учитывая, что выход игры запланирован на ноябрь 2026 года, у студии ещё достаточно времени для новых трейлеров и подробных представлений героев.

Не исключено, что в следующем показе Rockstar официально раскроет личность загадочного латиноамериканца и добавит его биографию на сайт — как это уже было сделано с главными героями. А до тех пор фанатам остаётся лишь строить догадки и искать новые подсказки в каждом кадре GTA 6.