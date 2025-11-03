Третий трейлер GTA 6 может выйти завтра на фоне слухов и встречи с инвесторами

Слухи о возможном выходе третьего трейлера Grand Theft Auto VI активно обсуждаются в сообществе. Поводом для спекуляций стало предстоящее 6 ноября собрание с инвесторами материнской компании Take-Two Interactive, на котором могут представить новый контент по игре. Некоторые фанаты ожидают, что трейлер, возможно, демонстрирующий систему погоды, может быть показан уже 4 ноября.

Другие предполагают даже старт предзаказов, хотя все это пока остается на уровне слухов. Параллельно в сети возникла волна беспокойства из-за того, что дата релиза GTA VI стала менее заметной на обновленном официальном сайте Rockstar.

Часть игроков восприняла это как намек на очередную задержку, однако другие отметили, что дата просто была перемещена в другой раздел сайта, но по-прежнему указана.

Тем временем актер Джей Клейц, озвучивавший Лестера Креста в GTA V, в интервью для The Escapist высказал мнение, что цена в 100 долларов (около 8000 рублей) за GTA VI была бы справедливой.

Создание таких игр, как GTA V, занимает очень много времени. Они закончили GTA V и практически сразу же начали работу над GTA VI. Это занимает целую вечность, а когда игра выходит, появляются другие версии, загружаемый контент, онлайн-режим. Покупая одну игру, вы покупаете практически несколько игр. Я разделяю мнение, что эта игра стоит своей цены.

Он отметил огромный объем работы, вложенный в проект, но при этом добавил, что понимает и аргументы в пользу доступной цены для более широкой аудитории.