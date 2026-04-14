Утечка данных Rockstar неожиданно укрепила позиции Take-Two на бирже

Недавняя утечка информации, связанной с проектами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, привела к неожиданному эффекту: вместо ущерба компания Take-Two Interactive получила рост рыночной стоимости.
После публикации данных, которые изначально пытались продать за деньги, акции издателя начали расти. В ходе торгов стоимость бумаг увеличилась примерно на 2,6%, что позволило компании прибавить около миллиарда долларов к общей капитализации.
Инвесторы позитивно отреагировали на утекшую информацию, поскольку она продемонстрировала устойчивую прибыльность ключевых франшиз. Это усилило доверие к компании на фоне нестабильной экономической ситуации.
Несмотря на рост, акции Take-Two всё ещё остаются ниже своего максимума за последний год. Однако текущая динамика показывает, что интерес к компании сохраняется, а её игровые серии продолжают оставаться важным источником дохода.
Эксперты отмечают, что дальнейшее движение акций будет зависеть от реакции рынка и будущих новостей, включая возможные анонсы новых проектов.
Ясен х**й. Мамкины хацкеры настолько тупорылые и думали что деанон прибыли Take-Two вызовет недовольство. 99,9% пердящих в комментариях оказались простые додики которые думаю что игры это не бизнЭс, а развлечение. Инвесторы и акционеры увидели что у Take-Two очень мощная насосная станция по выкачке денег у игроков. Игры это про бизнес в первую очередь, особенно у Take-Two. Так что никакого удивления.
