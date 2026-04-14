Утечка данных Rockstar неожиданно укрепила позиции Take-Two на бирже

Недавняя утечка информации, связанной с проектами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, привела к неожиданному эффекту: вместо ущерба компания Take-Two Interactive получила рост рыночной стоимости.

После публикации данных, которые изначально пытались продать за деньги, акции издателя начали расти. В ходе торгов стоимость бумаг увеличилась примерно на 2,6%, что позволило компании прибавить около миллиарда долларов к общей капитализации.

Инвесторы позитивно отреагировали на утекшую информацию, поскольку она продемонстрировала устойчивую прибыльность ключевых франшиз. Это усилило доверие к компании на фоне нестабильной экономической ситуации.

Несмотря на рост, акции Take-Two всё ещё остаются ниже своего максимума за последний год. Однако текущая динамика показывает, что интерес к компании сохраняется, а её игровые серии продолжают оставаться важным источником дохода.

Эксперты отмечают, что дальнейшее движение акций будет зависеть от реакции рынка и будущих новостей, включая возможные анонсы новых проектов.