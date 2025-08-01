Утечка предполагает, что на прохождение основной сюжетной линии GTA 6 уйдёт порядка 75 часов

GTA 6 находится в разработке уже довольно долго, и на её создание было потрачено слишком много денег. Хотя выход игры должен был состояться в этом году, релиз был отложен до 26 мая 2026 года.
Rockstar уже выпустила два трейлера, но фанаты до сих пор практически ничего не знают об игре. Большая часть информации известна благодаря утечкам и слухам. Вдобавок ко всему, в сети появилась новая утечка, сообщающая, что прохождение основной сюжетной линии GTA 6 займёт 75 часов.
По данным remiremus_, неназванный инсайдер, что сюжетная линия предстоящей GTA составит 75 часов. В игре будет пролог и пять глав, самая длинная из которых — четвёртая. Инсайдер также сообщил, что финальная часть будет происходить за пределами США и практически завершена. Осталось лишь немного поработать над графикой.
Стоит отметить, что если это правда, то это будет самая масштабная история, над которой когда-либо работала Rockstar, что вполне логично, учитывая бюджет игры, оцениваемый примерно в 2 миллиарда долларов.
Прохождение сюжета GTA 5 занимает около 32 часов, а GTA 4 — около 35. Таким образом, компания, похоже, стремится к более чем вдвое большей продолжительности сюжета, чем предыдущие игры.
Ходит множество слухов о мировых событиях. Так что, если фанаты думают, что 75 часов — это мало для игры, долгое время находящейся в разработке, им не стоит особо беспокоиться: по слухам, в игру будет включено около 1000 мировых событий и сотни заданий.
Тем не менее, фанатам стоит отнестись к этой новости с долей скепсиса, поскольку официально ничего не подтверждено.
Chapter 1 - 5 вышек;
Chapter 2 - 10 вышек;
Chapter 3 - 15 вышек;
Chapter 4 - 20 вышек;
Chapter 5 - 15 вышек.
Ты перепутал Rockstar с Ubisoft.
Хорошо, тогда:
Chapter 1 - 5 поездок от точки "A" до точки "B", потом до точки "C" и обратно;
Chapter 2 - 10 поездок от точки "A" до точки "B", потом до точки "C" и обратно;
Chapter 3 - 15 поездок от точки "A" до точки "B", потом до точки "C" и обратно;
Chapter 4 - 20 поездок от точки "A" до точки "B", потом до точки "C" и обратно;
Chapter 5 - 15 поездок от точки "A" до точки "B", потом до точки "C" и обратно.
Вполне может быть правдой, тот же РДР 2 я за 80 часов прошел
Но в рдр2 мы скакали половину геймплея))
Я врубал трейнер и тпшился куда надо.
Надеюсь, это не правда. Как же надоели игры на 100+ часов!
другие игры на 100+ часов это 80% гринда вне сюжета, а тут может именно сюжет будет столько часов
Меня лично это очень сильно задушит. Вот RDR 2 меня под конец конкретно задушила, под конец уже через силу проходил. 75 часов – это очень долго, даже если это чисто сюжет без гринда. Всё-таки меру надо знать. Часов 40-50, ещё было бы нормально, но 75, как по мне это очень долго, и лично меня это задушит.
Ну, кому как. Мне под конец РДР2 было даже жаль, что игра уже близится к финалу, очень уж полюбился мир и персонажи. То же самое и с Киберпанком было. Если игра хорошая, то мне её всегда мало)
Ну какие 75 часов только на сюжет? Зачем так долго? Почему нельзя хотя бы на 40, может 50, но какие 75? 40–50 часов – в целом норм, но 75 – это ОЧЕНЬ долго, прям ОЧЕНЬ. Надеюсь это действительно не правда.
Из 75 это езда от точки к точке.
Круто будет если это правда, гта 5 по сравнению с вайс сити показалась короткой. в такие игры хочется долго залипать
Это будет просто а####о
75 часов на сюжетку? ну в принципе норм, учитывая что я потратил на ds2 102 часа и это оказывается был минимум, для гта я дядя старый , с 1997 года играю в рокстарсов, что хочу сказать, выйдет игра пощупаем, 75 часов хороших интересных психологически реверсивных историй я попробую схавать ... Ну все-таки с 7 лет в этом дерьме
GTA 5 прошёл недели за две недели (по часам не считал тогда), с большими перерывами, собирая всё что можно, со всеми побочками. RDR2 не прошел за 120 часов(3 месяца прохождеия), остался в финале(сюжет пройден от и до), куча побочек осталось облазить. Если GTA 6 будет часов на 60-70 сюжета(именно сюжета, без побочек), то вообще сказка. Толку покупать игры часов на 8-12, где сюжет коридор и больше не возвращаться туда?
Главное чтоб сюжет годный был.
Ясно. Верим.