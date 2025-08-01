Утечка предполагает, что на прохождение основной сюжетной линии GTA 6 уйдёт порядка 75 часов

GTA 6 находится в разработке уже довольно долго, и на её создание было потрачено слишком много денег. Хотя выход игры должен был состояться в этом году, релиз был отложен до 26 мая 2026 года.

Rockstar уже выпустила два трейлера, но фанаты до сих пор практически ничего не знают об игре. Большая часть информации известна благодаря утечкам и слухам. Вдобавок ко всему, в сети появилась новая утечка, сообщающая, что прохождение основной сюжетной линии GTA 6 займёт 75 часов.

По данным remiremus_, неназванный инсайдер, что сюжетная линия предстоящей GTA составит 75 часов. В игре будет пролог и пять глав, самая длинная из которых — четвёртая. Инсайдер также сообщил, что финальная часть будет происходить за пределами США и практически завершена. Осталось лишь немного поработать над графикой.

Стоит отметить, что если это правда, то это будет самая масштабная история, над которой когда-либо работала Rockstar, что вполне логично, учитывая бюджет игры, оцениваемый примерно в 2 миллиарда долларов.

Прохождение сюжета GTA 5 занимает около 32 часов, а GTA 4 — около 35. Таким образом, компания, похоже, стремится к более чем вдвое большей продолжительности сюжета, чем предыдущие игры.

Ходит множество слухов о мировых событиях. Так что, если фанаты думают, что 75 часов — это мало для игры, долгое время находящейся в разработке, им не стоит особо беспокоиться: по слухам, в игру будет включено около 1000 мировых событий и сотни заданий.

Тем не менее, фанатам стоит отнестись к этой новости с долей скепсиса, поскольку официально ничего не подтверждено.